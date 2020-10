KJENDISPAR: Cathrine Montero Moen og Gaute Grøtta Grav, her i Isfjorden for fire uker siden, hvor Gaute er oppvokst. Foto: Instagram/@cathrinemontero

Cathrine Montero Moen var bråtøff før fødselen: Fikk seg en overraskelse

Cathrine Montero Moen (30) var glad for å ha samboer Gaute Grøtta Grav (41) ved sin side under de intense timene på sykehuset.

– Jeg ser på meg selv som en ganske tøff jente med høy smerteterskel, men det der ...! sier Cathrine på telefon til VG tirsdag – dagen etter at hun og den nyfødte sønnen kunne reise hjem til Horten.

– Det er den sykeste, råeste og vondeste følelsen jeg noensinne har hatt.

Lørdag ble hun og Gaute foreldre til lille Aron. Alle som følger Cathrine i sosiale medier, vet at hun var svært utålmodig på slutten.

MOR OG BARN: Cathrine og lille Aron på sykehuset. Foto: Instagram/@cathrinemontero

Da VG snakket med paret for fire uker siden, var Cathrine svært så optimistisk med tanke på det som skulle skje på sykehuset. Hun gledet seg stort til selve fødselen og håpet at det var rom for både humor og latter.

Planen var å føde på ABC-enheten, den alternative fødeklinikken til Ullevål sykehus. Cathrine så frem til å føde i et stort badekar med dempet belysning og uten hjelpemidler eller bedøvelse.

Sånn ble det ikke.

– De måtte stikke hull på vannet, og jeg fikk intense rier uten pause mellom. Jeg gikk fra å sitte smilende i badekaret til å føle det uutholdelig.

Da jordmor så at det var avføring i fostervannet, ble det bestemt å flytte Cathrine over til sykehusets vanlige fødeavdeling.

– De måtte trille meg i rullestol, for jeg fikk nesten ikke puste.

FØR: Cathrine i badekaret på ABC-enheten før vannet måtte tas og hun ble flyttet til annen fødeavdeling. Foto: PRIVAT

Noen badekar-fødsel ble det altså ikke.

– Jeg hadde aldri tatt så lett på dette med fødsel hvis jeg visste hva jeg skulle gjennom, innrømmer Cathrine.

Samtidig er hun glad for at hun var så positivt innstilt.

– Hadde jeg visst at jeg skulle ha akkurat denne fødselen, ville jeg brukt mye energi på å grue meg på forhånd. Det hadde ikke vært noe poeng, det heller.

Epidural

Jordmor fikk overtalt Cathrine til å få epidural, lokalbedøvelse som settes i ryggen. 30-åringen innrømmer at hun så på det som et lite nederlag.

– Jeg hadde jo så lyst til å klare det uten. Men noen ganger får man ikke styrt det som skjer i kroppen. Det viktigste var at Aron ble overvåket og hadde det bra. Så da jeg fikk beskjed om at det tryggeste var å flytte til annen avdeling, var det aldri snakk om noe annet.

Da epiduralen begynte å virke, fikk Cathrine pusten tilbake og kunne tenke klart igjen. Og da hun fikk beskjed om at hun kunne begynne å presse, gikk det fort.

– På ti minutter var han ute. Trykking er mitt sterkeste felt, for da fikk jeg brukt magemusklene, ler Cathrine.

STOLT: Cathrine gleder seg til mammaperm for å bli kjent med den lille gutten sin. Foto: Instagram/@cathrinemontero

Det tok nærmere 15 timer fra hun og Gaute ankom sykehuset til sønnen så dagens lys.

– Alt sammen var en «ute av deg sjæl»-opplevelse. Den følelsen å få Aron på brystet, kan ikke beskrives med ord. Så mye kjærlighet i rommet, samtidig som man ikke fatter hva som egentlig har skjedd. All smerten var glemt.

Cathrine er mektig stolt over egen innsats.

– Mens menn ikke klarer å skifte dynetrekk en gang, så lager vi kvinner et helt barn inne i magen!

Hyller Gaute

Når det er sagt, er hun nøye med å skryte av samboeren.

– Gaute var en fantastisk støttespiller hele veien. Så behjelpelig. Han passet på at jeg fikk i meg næring og drikke. Men det var en fase der da jeg tenkte over at mens jeg hadde rier, satt han og humpet på en pilatesball og spiste nøtter, flirer hun.

– Da sa jeg: Kan ikke du bare hente popkorn og brus? Dette er som å være på kino for deg.

Hun er også full av lovord om oppfølgingen på de to fødeklinikkene.

– Fødsel to går gjerne raskere, sies det, så da kan jeg satse på å få hele fødselen i badekar neste gang, smiler hun.

Cathrine kommer til å være godt synlig i sosiale medier også fremover, selv om hun nå har mammaperm.

– Jeg kan jo ikke ha filter, jeg, som har en podkast med tittelen «Bjuda på». Men fokuset nå er på å bli kjent med sønnen min, sier Cathrine – og opplyser at Aron betyr «styrkens fjell».

– Gaute er en fjellmann og oppvokst i fjellet, så vi syntes det passet. Og vi ønsket et navn som ikke er så vanlig, forteller Cathrine – også en ivrig friluftskvinne.

FORLOVET: Cathrine Montero Moen og Gaute Grøtta Grav, her som nyforlovet i sommer, håper på bryllup neste høst. Foto: INSTAGRAM/@cathrinemontero

Hvor mye hun skal dele av sønnens liv med offentligheten, er hun ikke sikker på.

– Dette skal Gaute og jeg bli enige om. Nå er vi en familie, så det er andre hensyn å ta. Ellers skulle jeg gjerne delt bilder av Aron daglig. Livet er et eventyr.

I juni i år gikk Gaute ned på kne og fridde. Da hadde det gått fire måneder siden nyheten kom om at Gaute ga seg som programleder for «Farmen» etter ti år.

– Hadde det ikke vært for corona, hadde invitasjoner til bryllup vært sendt ut for lengst, har paret tidligere uttalt til VG.

De to møttes da de begge jobbet med «Farmen kjendis» i 2016, men det skulle gå to år før de sto åpent frem som par. Gaute har i tillegg to døtre fra ekteskapet med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes (40).

Cathrine og Gaute har den siste tiden vært aktuelle med egen serie på Facebook og YouTube, «Ferieperler». Nylig debuterte Cathrine som sanger med låten «Morgengry», som Gaute har vært med på å skrive og produsere.

– Både Gaute og jeg har lidenskap for musikk, så det kommer nok mer, sier Cathrine.

Under er tilbakeblikk på Gautes musikalske stunt:

