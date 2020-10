AVSKJED: Synnøve Skarbø hadde sin siste kveld på «Skal vi danse»-parketten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Røk ut av «Skal vi danse»

Synnøve Skarbø tapte duellen og måtte forlate «Skal vi danse».

Stående applaus og rørte dommere preget lørdagens sending fra «Skal vi danse». Deltagerne skulle gjennom dansen fortelle om et vendepunkt i livet med temaet «Det glemmer jeg aldri».

For første gang i årets sesong måtte to av deltagerne ut i duell. Synnøve Skarbø og Siri Kristiansen var de med færreste sammenlagte seerstemmer og dommerpoeng, og måtte derfor danse en gang til.

Begge duellantene danset cha-cha-cha. Det var til slutt Kristiansen og partneren Tarjei Svalastog som vant duellen, og Skarbø som måtte forlate dansen.

– Jeg er lei meg, men jeg har lyst til å si at jeg elsker han her og vil takke ham for en fantastisk tid. Jeg kunne ikke fått en bedre dansepartner, sier Skarbø om dansepartneren Santino Mirenna.

– Og til alle dere andre: Herregud, jeg kommer til å savne dere, la hun til.

Dommerne var splittet i spørsmålet om hvem de mente vant duellen. Trine Dehli Cleve og Tore Petterson mente at Siri Kristiansen burde gå videre. Egor Filipenko og Merete Lingjærde mente at det burde vært Synnøve Skarbø.

Fortalte om fødselsdepresjon

Som sitt øyeblikk hun aldri glemmer, valgte Skarbø å fortelle om fødselsdepresjonen som preget henne etter at datteren Lydia ble født for åtte år siden.

– Jeg klarte ikke å føle det jeg forventet av en nybakt mor, sa Skarbø.

For å få kontroll på noe i livet, begynte hun å rydde. Det ga en positiv effekt på psyken hennes, og ble etter hvert en jobb.

Skarbøs cha-cha-cha til Katy Perrys «Firework# fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne, men dommer Tore Petterson mente at hun kunne slå seg enda mer løs. Skarbø endte opp med 29 poeng fra dommerne.

VENDEPUNKT: I kveldens «Skal vi danse»-sending skulle deltagerne fortelle om noe de aldri kommer til å glemme. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Fikk stående applaus

Blant dem som rørte dommerne var Agnete «Agnetesh» Husebye (24). Hun danset slowfox til historien om hvordan hun opplevde at moren fikk kreft da Agnete kun var 10 år gammel.

Michael Andreassen fikk stående applaus for sin jive om å ta livet tilbake etter avrusning.

– Det traff meg ordentlig i hjertet, sa Andreassen om responsen fra publikum.

Andreassen havnet øverst på dommernes poengtabell sammen med Andreas Wahl. Overraskende nok havnet Wahl blant de tre med færrest sammenlagte poeng.

Men stående applaus fikk også Nate Kahungu som danset rumba og fortalte om en vanskelig tid i oppveksten. Han fortalte at han ble mobbet fordi han var annerledes, og at han etter hvert forsvarte seg ved å plage andre.

– Jeg tok et oppgjør med seg selv og bestemte meg for å spre positivitet. Det er deilig å være den personen jeg er i dag.

Dommer Merete Lingjærde roste Kahungu for en sterk tilstedeværelse i en nødvendig tematikk, og sa at det skal være nulltoleranse for diskriminering og rasisme.

JEVNT: Det var jevnt både i toppen og bunnen av poengoversikten i kveldens «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Slik var dommerpoengene:

Michael og Ewa - 36

Andreas og Mai - 36

Nate og Helene - 35

Birgit og Philip - 35

Agnetesh og Bjørn - 32

Synnøve og Santino - 29

Thomas og Rikke - 27

Marte og Benjamin - 27

Siri og Tarjei - 26

