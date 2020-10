SKADET SEG: Sindre Nyeng falt ned en bratt trapp og havet på sykehus ikke lenge før «Farmen»-innspillingen tok til. Bildet til høyre viser at «Farmen»-deltageren slo seg ganske kraftig. På bildet til venstre står han sammen med meddeltager Karianne Vilde Wølner (26). Foto: Alex Iversen, TV 2/privat

«Farmen»-Sindre: Til sykehus etter ulykke kort tid før innspilling - skjulte skadene for TV 2

Sindre Nyeng (23) falt på brutalt vis ned en spiraltrapp, og sier han var bevisstløs i noen minutter før han ble hentet av ambulanse og fraktet til sykehus. – Jeg var litt redd for at de skulle få nyss i det, sier han.

Søndag er det klart for høstens tredje tvekamp i «Farmen», og for andre uke på rad blir det jentekamp, etter at Tove Moss Lohne (35) onsdag ble valgt til førstekjempe. Dermed kan blant andre Sindre Nyeng allerede nå belage seg på minst én uke til på gården.

Det TV-seerne ikke vet er at «Farmen»-deltageren de par første ukene av innspillingen var hemmet av en skade han pådro seg ikke lenge før opptakene tok til. Drøye ti dager før var han nemlig på en fest i Trondheim, der han utpå kvelden tråkket feil og raste ned en spriraltrapp til etasjen under - cirka fire meter.

– Jeg var uheldig og falt ned trappa. Det var en form for metallbeslag på trinnene som gjorde at jeg slo hull i hodet. Jeg var bevisstløs en liten periode, og de andre valgte derfor å ringe ambulanse. Jeg prøvde å ta meg for, men fikk likevel en trøkk i skulderen og slo hodet mot trinnene på vei ned der, forteller han til VG.

23-åringen skal dermed ha blitt fraktet i ambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. Ifølge Nyeng måtte han sy åtte sting i hodet, i tillegg til at han fikk seg en «trøkk» i hofta, samt en skulder ut av ledd.

– Dagene som fulgte var ikke veldig behagelige, akkurat, medgir han.

Det skal ha vært åtte personer til stede da uhellet skjedde.

– Hvordan reagerte de andre som var der?

– De ble stresset. Ikke minst da jeg lå der bevisstløs. Men de gjorde alt riktig, de prøvde å få kontakt med meg og ringte 113 og fikk faglig kompetanse på plass. Jeg våknet jo etter noen minutter og spurte dem om hvorfor de hadde ringt ambulanse. Etterpå var jeg helt blå på hele venstresiden av kroppen.

Han mener fallet kunne endt mye verre enn det gjorde.

– Jeg var veldig heldig, egentlig. Når man slår hodet på den måten kan man risikere alt mulig, så jeg er glad for at det gikk så bra som det gikk. Samtidig var jeg så glad for at jeg skulle inn på «Farmen» ikke lenge etter, og jeg husker at jeg satt i ambulansen der og tenkte at det ville kjipt om det skulle gå fløyten.

RØK UT: Sanna Khursheed er ferdig i «Farmen» etter å ha røket ut forrige uke etter en intens sagekonkurranse. Foto: Alex Iversen, TV2

Sindre Nyeng fikk forlate sykehuset samme natten. Så bar det inn på «Farmen» cirka ti dager senere.

– Det var en dum start på «Farmen», for jeg kjente det godt når jeg kom inn der første uka. Men det gikk fort over, etter et par uker kjente jeg ikke noe til det. Jeg kjente det bare litt i hodet - et minne om at jeg hadde falt ned en trapp.

Da VG møtte alle deltagerne dagen før innspillingen tok til, fortalte Nyeng til VG at han drøye halvannen uke før hadde blitt hardt kvestet i det brutale fallet. Han fortalte også at han hadde valgt å skjule dette før TV 2 og produksjonsselskapet Strix - i frykt for at de skulle dumpe ham fra programmet. Det bekrefter han også etter å ha kommet hjem fra gården i Hønefoss.

GOD STEMNING: Det er helt tydelig at Sindre Nyeng og Karianne Vilde Wølner har funnet tonen på «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV2

– Ja, jeg var redd for at produksjonen og TV 2 ikke ville ha med én som var skadet. Samtidig var det heller ikke noe jeg ville si til deltagerne, for om jeg skulle bli valgt til førstekjempe ville det vært lett å slå meg melkespannholding for eksempel. Heldigvis var ikke arret i hodet så synlig da, men etter et par uker fortalte jeg de andre deltagerne om hva som hadde skjedd og de syntes det var hysterisk.

– Sa du det til produksjonen også?

– Nei, jeg tror aldri produksjonen fikk vite om at dette hadde skjedd, jeg følte ikke noe behov for å si det - for jeg følte meg frisk etter hvert. Det kan godt hende de har fått det med seg, men jeg tenkte at det uansett ikke var noen sak de trengte å bry seg om. Men jeg må innrømme at jeg var litt redd for at de tidlig skulle få nyss i det og at derfor ikke ville ha meg med. Men det var vel kanskje en uberettiget frykt, egentlig, sier Sindre Nyeng til VG.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til VG at kanalen ikke var kjent med «Farmen»-deltagerens skade da innspillingen tok til.

– Dette visste vi ikke noe om. Hadde vi vært kjent med uhellet, ville vi ha sjekket med lege om det var forsvarlig for ham å være med, fastslår han til VG.

Publisert: 11.10.20 kl. 13:18

