Dubais prinsesse Latifa, som har vært savnet i lang tid, har i det siste dukket opp på bilder på Instagram. Foto: FREE LATIFA CAMPAIGN HANDOUT / FREE LATIFA CAMPAIGN

Advokat om prinsesse Latifa: − Vi gleder oss over å se at Latifa nyter større frihet

Radha Stirling, grunnlegger av «Detained in Dubai» kommer med uttalelse etter at det har dukket opp nye bilder av Dubais savnede prinsesse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi gleder oss over å se at Latifa nyter større frihet og tid i Europa med venner etter det som har vært en tre år lang og komplisert kampanje. Men noen få bilder av Latifa avslutter ikke saken, sier Radha Stirling i en uttalelse.

Dubais prinsesse Latifa, som har vært savnet i lang tid, dukket i forrige måned angivelig opp på to bilder på Instagram.

Det som skal være det aller nyeste bildet av henne ble lagt ut på Instagram søndag kveld. Det viser angivelig prinsesse Latifa sammen med en venn i Madrid.

I bildeteksten står det: «En herlig europeisk ferie sammen med Latifa. Vi har det moro med å oppdage nye steder».

Påstand om at hun ble holdt som gissel

Prinsesse Latifa al-Maktoum er datter av Dubais hersker Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Han er en av verdens rikeste menn og også statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

I februar i år fortalte prinsessen i en mobilvideo som skal ha blitt smuglet ut, og som ble sendt på BBC, at hun ble holdt som gissel av sin far og at hun fryktet for livet sitt. Siden da har det ikke kommet livstegn fra henne.

I en uttalelse etter at BBC viste videoen, hevdet kongefamilien i Dubai at prinsesse Latifa blir tatt vare på av familien og helsepersonell.

– Kan ikke feie dette ulovlige angrepet under teppet

Det var i mars 2018 at faren hennes, altså hersker Mohammed bin Rashid al-Maktoum, og Indias statsminister koordinerte et angrep på en privat, USA-registrert Yacht som seilte i internasjonalt farvann med mål om å fange prinsesse Latifa.

Denne handlingen er utført i strid med internasjonal lov, sjørett, og er også i strid med både De forente arabiske emirater og Indias forpliktelser som alliert med USA.

Stirling forteller at de kommer til å jobbe videre med å sette søkelys på dette.

– De forente arabiske emirater og India angrep en amerikansk yacht i internasjonalt farvann og kidnappet Latifa sammen med fem utenlandske statsborgere, inkludert en amerikansk statsborger.

– De forente arabiske emirater kan ikke feie dette ulovlige og enestående angrepet under teppet, sier hun i uttalelsen.