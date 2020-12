REAGERER: Mads Hansen mener fremgangsmåten til Se og Hør er et presseetisk overtramp og «direkte ufint». Foto: Fredrik Solstad

Mads Hansen klager inn Se og Hør til PFU: − Grovt overtramp

Se og Hør publiserte reportasjen «Da juger vi begge to» om Mads Hansen. Nå har han klaget inn saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne uken har Se og Hør den fire sider lange reportasje «Da juger vi begge to» om Mads Hansen.

Reportasjen tar blant annet for seg hvordan Hansen møtte sin forlovede, hvordan faren hans døde, samt info om familien hans og et bilde av huset deres. Mye er tatt fra Hansens egen bok «Min Instastory».

– Dette synes jeg er direkte ufint, sier Hansen i fredagens podkastepisode «Topp tre».

Hansen kaller Se og Hør for «et makkverk av et blad» og reagerer på fremgangsmåten til bladet.

Til VG sier Hansen at han nå har klaget saken inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Jeg synes det er et grovt overtramp. I hvert fall etisk, og muligens også juridisk, sier han.

Les Se & Hørs svar lenger nede i saken.

Dette er PFU – PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. – Utvalget vurderer klager etter presseetiske spørsmål, etter blant annet Vær varsom-plakaten. – Hvem som helst kan klage til PFU, og det er et utvalg som går gjennom klagene og bestemmer hvilke som skal vurderes, og eventuelt felles. – Mediene får ikke noen straff i form av bøter. Et brudd på god presseskikk betyr at mediene må publisere en fellende uttalelse på godt synlig plass. – Gjennomsnittlig behandlingstid ligger på tre til fire måneder. Vis mer

Foruten å ha vært programleder for Farmen på TV 2 er Mads Hansen også tilknyttet VG gjennom VGTV-programmet «Spårtsklubben».

– Ubehagelig

VG har fått tilgang til klagen. Gjennomsnittlig behandlingstid ligger på tre til fire måneder.

Det Hansen reagere mest på er at Se og Hør har dratt hjem til han og tatt bilde av huset hans – uten at han var klar over det.

– Jeg har valgt hemmelig adresse fordi jeg, men mest familien min, synes det er ubehagelig og ikke vil at andre skal vite hvor vi bor. Jeg har derfor takket nei til alle forespørsler om bilder, og vil ikke ha noen reportasje hjemme hos meg.

KLAGET: Mads Hansen reagere mest på at Se og Hør har dratt hjem til han og tatt bilde av huset hans uten at han var klar over det. Foto: Fredrik Solstad

I reportasjen står det avslutningsvis «Mads ønsket ikke å kommentere saken». Hansen mener midlertidig at han ikke har fått mulighet til å kommentere saken, og at dette er det største presseetiske overtrampet.

– De har aldri spurt meg. De har kontaktet meg i to forespørsler i sommer og høst, men det takket jeg nei til å stille i. Og det er ikke det samme som å bli spurt om å kommentere saken som nå står på trykk, sier han.

Dessuten mener Hansen at han er feilsitert fra «Kåss til kvelds».

– «I Kåss til kvelds forteller 36-åringen at han i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier». Dette stemmer ikke. Jeg sa at jeg hadde en gjennomsnittlig skjermtid på åtte timer. Det er en vesentlig forskjell, sier han.

Han presiserer at det er bildet av huset hans, og at han ikke har blitt kontaktet i forbindelse med saken, han reagerer mest på.

Håper på konsekvenser

Hansen har ingen problemer med at det skrives om ting han gjør og sier i offentligheten, og han er derfor innforstått at de siterer fra boken hans.

– All den tid jeg har skrevet det i boken mi er de vel i sin fulle rett til å publisere det, men det er direkte ufint. Og jeg vet at jeg ikke er alene, sier han.

Hansen mener saken bryter med følgende punkter i Vær varsom-plakaten: 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12

– Jeg håper dette får konsekvenser for Se og Hør, sier han.

les også Mads Hansen: – At noen blir lei seg, betyr ikke at det automatisk er rasisme

Dette sier Se og Hør

VG har vært i kontakt med Se og Hør som har følgende kommentar:

– Mads Hansen søker offentligheten hele tiden og må dermed regne med å bli eksponert i mediene. Han bruker dessuten medier aktivt for å eksponere og fremme både yrkesmessige og personlige forhold. Da må han nok regne med ekstra interesse, sier ansvarlig redaktør Ulf André Andersen.

– Vi har forsøkt å komme i kontakt med Hansen, også gjennom TV2s informasjonsavdeling både skriftlig og muntlig. Utover det har vi ingen kommentar og avventer behandlingen i PFU.

les også Mads Hansen om egen bokutgivelse: – Jeg diskuterte det med TV 2 i forkant

Hansen mener på sin side at dette ikke stemmer.

– Det er løgn. Gjennom TV 2 har de spurt om jeg vil stille i en reportasje, og det takket jeg nei til. Jeg har aldri blitt kontaktet i forbindelse med denne saken, og langt mindre blitt forelagt hva den inneholder.

Hva synes familien din om reportasjen?

– Samboeren min synes det var skikkelig ekkelt. Det er en grunn til at jeg har styrt unna alt sånn. Jeg sier konsekvent nei, fordi huset skal være hjemmet mitt, det er min private sfære hvor jeg er sammen med min familie. Da holder ikke argumentet om at jeg søker offentligheten.