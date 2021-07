– Mitt ego har nådd et toppunkt Ukjente Mats (21) følges av superstjerner på Instagram. Sveip for å se det han selv omtaler som «høykunst». Amanda Strand Askeland Rodrigo Freitas (foto) Avog Publisert 16. juli, kl. 09:51 Rodrigo Freitas/VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det amerikanske magasinet Rolling Stone har skrevet om kontoen som en del av en større trend på sosiale medier som de kaller «affirmasjons-memes».

Der nevnes kontoen til Mats, som en av de som bidrar til å holde livslysten til Generasjon Z oppe i en ellers tung pandemitilværelse.

– Jeg vil beskrive innleggene som høykunst. Hvis folk får noe ut av bildene, får dem på en bedre vei, eller får seg til å føle seg bedre, så er det kjempeflott. Men personlig har ikke mitt velvære blitt noe bedre etter at jeg startet denne kontoen, sier Andersen til VG.

AFFIRMASJONER: Mats lager bilder med affirmasjoner, som mange forbinder med en slags selvhypnose. Foto: Skjermdump / @afffirmations på Instagram

I motemagasinet Elle beskrives kontoen som en blanding av 90-talls stockbilder, aura-aktige farger og «word art».

– Det er mange i utlandet som vil gjøre intervjuer og finne ut hva som er greia sikkert. Jeg vet ikke helt greia selv, for å være ærlig. Nå lager jeg bare bilder, sier 21-åringen til VG.

Fikk idéen under lockdown

Høsten 2020 ble etterhvert en kjedelig tid for mange i Norge, da nok en lockdown ble innført. Mats Andersen fra Stavanger, som studerte arabisk på Universitet i Oslo, begynte å lese bøker for å fylle tiden med noe.

– Jeg leste en bok av den franske forfatteren Michel Houellebecq som heter «Kartet og terrenget». Boken handler verken om selvhjelp eller affirmasjoner. Men den handler om kunst og måten kunsten blir beskrevet på i boken inspirerte meg. Plutselig fikk jeg ideen, sier han.

INFLUENSER: Flere ganger i uka legger Mats ut videoer av seg selv på Instagram hvor han sier affirmasjoner til følgerne sine. Foto: Rodrigo Freitas/VG

Nå, ni måneder senere, har han droppet ut av studiet fordi administreringen av Instagram-kontoene tok for mye tid.

– Jeg brukte aldri sosiale medier før. Det var ikke noe jeg så for meg å drive på med.

Andersen føler ikke på noen sikkerhet ved å leve av sosiale medier.

– Det er ingen løfter om at morgendagen bringer like mange følgere, salg eller klikk. Men takk gud for at det går bra nå. Jeg klarer meg godt, og lever komfortabelt. Det er gøy å holde på med, og det er det jeg helst vil drive med. Det er stimulerende!

Tror ikke på affirmasjoner

– Jeg er en spirituell person, men jeg har ikke tro på at det har en spirituell effekt. Jeg tror ikke på at universet har kapasitet til å tolke de frekvensene man sender ut.

Han sier han ser på affirmasjoner som bare noe man sier til seg selv.

– Det er bra å si til seg selv at man er god nok. Det må jo ha en god effekt. Men om det skjer noe metafysisk i det, det har jeg mine tvil om. Men folk skal få mene det de vil, sier han.

21-åringen har likevel en formening om hvorfor akkurat disse frasene har blitt så populære det siste året.

– Vi tilbringer mye tid inne og for oss selv, og foran speilet under pandemien. Affirmasjoner kan være effektive i den forstand at det kan være en slags indre kommando til deg selv. Men hvor vidt det har en verdi for psykisk helse og mentalt velvære det vet jeg ikke, fordi jeg er ikke psykolog.

AFFIRMASJONER: Mats Andersen (21) ser på innleggene sine som høy kunst, men tror selv ikke affirmasjoner har noen effekt på psykisk velvære. Foto: Rodrigo Freitas/VG

Bildene hans har sterke farger og skiller seg lett ut i en ellers dus Instagram-feed.

– Jeg er fargeblind, noe jeg ser på som en fordel i sosiale medier. Bildene mine har ofte sterke og kontrastfylte fargekombinasjoner. Det er jo heller ingen løgn at det handler om å fange oppmerksomheten til folk mest mulig også.

Stadig vekk legger han også ut videoer hvor han ramser opp noen affirmasjoner for dagen til sine følgere:

Selger T-skjorter

Mats sier han ikke er overrasket over den enorme veksten han har hatt av følgere på Instagram, og mener at det er fire grunner til at innleggene hans er så populære.

– Jeg bruker språket på en annen måte. I stedet for å si «I am a big boss» så sier jeg «I am big boss». Samtidig er den nostalgiske internett-estetikken jeg har på bildene mine veldig populær nå. Den tredje grunnen er at jeg lager dette innholdet bare for Instagram og ingen andre plattformer. Det fjerde aspektet er at vi er i en tid hvor folk har fokus på mental helse i en pandemi, sier han selvsikkert.

Da følgerne etterspurte T-skjorter satte han like gjerne i gang en klesproduksjon.

– De liker klærne fordi de er veldig instagramvennlige. De ser litt ut som sånne billige T-skjorter man kjøper i syden med rare slagord og skrifttyper. Jeg har aldri gått med det selv.

– Hvorfor ikke?

– Det er ikke helt min stil.

FARGEBLIND: Mats Andersen (21) er fargeblind, noe han ser på som er fordel når han lager bilder til Instagram. Foto: Rodrigo Freitas/VG

– Jeg er en veldig kjedelig fyr

Og med så mange følgere kommer også mye oppmerksomhet. Han tror ikke det har gjort han noe godt.

– Jeg tror spesielt nå i en pandemi at folk har et kollektivt problem med å skille mellom virkelighet og sosiale medier. Jeg er i den høyeste grad en veldig kjedelig fyr, som gjør veldig lite, nesten ingenting. Jeg har veldig få venner, og jeg lever ingen utsvevende og ekstravagant livsstil, sier han og fortsetter:

– Men på sosiale medier får jeg mye oppmerksomhet, og jeg tror alle er best foruten den oppmerksomheten. Mitt ego har nådd et toppunkt.

– Du følges av mange store kjendis-navn. Hvem synes du er kulest å ha på følger-listen?

– Kanskje Addison Rae, verdens største tiktoker. Jeg har snakket en del med henne og hun er stor fan av bildene og klærne. Men hun er bare et menneske hun og.

MERCH: Her viser lillesøsteren til Addison Rae frem Mats sine T-skjorter på sin YouTube-kanal. Foto: Skjermdump / Caitlyn Rae

– Kan ha forskjellig effekt

Maria Østhassel er psykolog og for mange kjent som «Tiktok-psykologen». Hun legger ut videoer om psykisk helse under navnet @psyktdeg.

Hun har lagt merke til at affirmasjoner har blitt populært, og tror det kan være kan være en metode som kan slå begge veier.

TIKTOK-PSYKOLOG: Maria Østhassel er kjent som @psyktdeg på sosiale medier hvor hun deler tips og råd til hvordan man kan ta vare på sin egen psyke. Foto: Kristoffer Myhre

– Jeg tror at slik som med så mye annet, så vil noen ha en positiv effekt av det, mens andre ikke vil ha noe utbytte av det, og at noen til og med kanskje vil få en negativ opplevelse av det, sier hun.

Østhassel sier at hun tror det avhenger litt av hvor mye man tror på egne tanker.

– Hvis man har for vane å tro at tankene våre inneholder verdifull informasjon om oss som menneske, så tror jeg at noen med fordel kan bytte ut negative tanker med positive affirmasjoner.

Hun sier at hjernen vår er slik at jo mer vi praktiserer noe, jo bedre blir vi på det.

– Det gjelder også det å ha en vennlig tilnærming til seg selv. Det viktigste er at man bruker en affirmasjon som man opplever som sann, eller som noe som kan bli sant. Hvis ikke så kan det oppleves som om man lyver til seg selv, og samtidig bevisstgjøre seg selv på alt man skulle ønske at var annerledes, sier Østhassel.

– Ikke forvent et mirakel

Psykolog Peder Kjøs sier selv at han ikke er tilhenger av metoder som å si affirmasjoner for å snu et tankemønster eller for å få bedre psykisk helse.

Han mener det i bunn og grunn handler om å fokusere og samle seg.

– På en måte kan hva som helst ha effekt hvis du selv investerer i det. Folk bruker de merkeligste ting til å sette seg selv i den rette tilstanden. Det handler om å samle seg og fokuset sitt, og komme ut av sånne grublesirkler og bare holder på med det samme hele tiden.

SKEPTISK: Psykolog Peder Kjøs mener det i bunn og grunn handler om å finne en metode eller rituale som fungerer for deg. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Er det placebo?

– Ja, men placebo betyr bare at du gjør det selv. Det som er ulempen å bruke en metode noen har anbefalt, er at hvis det ikke funker så er det lett å tenke at det er du som ikke gjør det riktig eller har riktig innstilling. Ikke forvent noe mirakel, sier han.

Kjøs mener det ligger i egeninnsatsen og hva man tror på. Han oppfordrer til å lage en metode som fungerer for deg.

– Hvis den metoden høres spennende det ut for deg, så for all del. Mange av disse ritualene er velprøvd og har fungert over lang tid, for eksempel i religiøse praksiser. De er systematisert av erfaring, sier han.