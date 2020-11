Noah Vasstrand om engstelse: − Flink til å snakke om ting

I den nyeste sesongen av «Funkyfam» blir man bedre kjent med lillebror Noah Vasstrand (19) som åpner om angst.

– Jeg har vært heldig. Når du er barn er det kanskje ikke så mye som surrer i hodet, og så kommer du en alder hvor det skjer mer og du forstår mer. Da jeg kom i den alderen hvor det plutselig var mer som betydde noe, da slet jeg en del med angst og var mye redd, forteller Noah Vasstrand til VG.

I andre sesong av «Funkyfam» blir man bedre kjent med Jørgine «Funkygine» Vasstrands lillebror Noah.

– Jeg er jo en gutt som er veldig glad i oppmerksomhet, og som synes det er gøy å få mer plass, at folk kan bli mer kjent med meg også, forteller han.

LILLEBROR: Noah Vasstrand er en mer sentral den av «Funkyfam» sesong 2. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

Motivasjonsknekk

I motsetning til resten av familien er ikke trening det viktigste for Noah. Han har alltid vært treningsglad, spilt fotball og liker å holde seg i form. Men i løpet av serien får man se at han får en motivasjonsknekk i ny og ne.

– Med meg går det veldig opp og ned. Jeg kan ha gode perioder med trening og fotball, også er det perioder jeg sliter mer med motivasjonen. Nå med corona har ting vært litt vanskeligere å få til, spesielt med tanke på fotball. Men nå føler jeg meg i bedre form enn jeg var i motivasjonssvikten i «Funkyfam».

Det er nemlig en episode hvor Noah kjenner at treningsgleden har forsvunnet. Med det tar storesøster Jørgine tydelig tak og drar med seg lillebror på trening. Der snakker de om at trening er viktig også for det mentale, spesielt for Noah, som kan bli litt engstelig.

– Hele familien din er jo veldig treningsglad. Hvordan er det for deg i det miljøet?

– Det er ikke et ukjent miljø for meg. Jeg er kanskje litt mer lat, ikke helt i samme treningsmodus, men jeg har jo vært i det i hele oppveksten. Også er jeg glad i trening, og jeg liker å føle meg vel gjennom trening. Jeg slet kanskje mer da jeg var yngre, men når jeg har blitt eldre har jeg skjønt at det er viktig å gjøre det oftest mulig!

VG spurte Jørgine Vasstrand om hva hun forventer av familiens treningsrutiner etter episoden hvor hun drar med Noah på trening:

– Det er nok lett å tenke: «For en ekstrem person, må absolutt alle trene?». Men jeg tenker jo ikke at Noah må ha six pack for å være i familien, liksom. Men jeg vet hvor bra det er for ham å bevege seg. Han har en litt skjør psyke og trenger å føle seg sterk, oppleve mestringsfølelse. Det er viktig for ham i et mentalt perspektiv. Det har ikke noe med utseende å gjøre. Jeg vet bare hva det gjør med ham, forklarer hun.

– Veldig takknemlig

Og Noah er åpen om at psyken til tider har vært skjør.

– Men heldigvis er jeg ganske flink til å snakke om ting, og jeg har en veldig god støttespiller i mamma, som hjalp meg veldig. Vi gikk til psykolog da jeg var yngre, som jeg var veldig heldig med. Eller egentlig var det en fastlege, men han forstod meg så bra, og var så flink, så vi fortsatte med ham som samtalepartner, forteller Noah.

– Nå har jeg blitt flinkere til å legge fra meg alvoret, til å prøve å få det litt lettere, ikke alltid tenke konsekvenser. Jeg har blitt flinkere til å takle situasjoner generelt, forklarer han.

I tirsdagens episode av «Funkyfam» forteller han at han noen ganger hiver etter pusten. Det har skjedd på skolen og på fotballbanen.

– Av og til må jeg sove med lyset på, sier han i serien.

Han forteller også at coronasituasjonen har bydd på noe usikkerhet og engstelse, men at samholdet i familien alltid har gjort alt litt lettere.

– Personlig føler jeg meg veldig heldig med å være i en familie som snakker om alt. Noen synes sikkert sånt er krevende, men hadde det ikke vært for familien hadde jeg nok slitt mye mer med angst. Da hadde jeg nok følt at jeg ikke kunne snakke om alt, og at jeg måtte holde ting for meg selv. Jeg har blitt lært opp til å snakke om ting, være åpen, det er jeg veldig takknemlig for.

Publisert: 03.11.20 kl. 18:22

