«OG VI LO»: Kevin Vågenes som «Siv-Anita» i «Singel i parterapi». Foto: John Andresen

Showanmeldelse «Singel i parterapi»: Terapeutisk

Litt av noen typer, han Kevin Vågenes.

SHOW/STANDUP

«Singel i parterapi»

Latter i Oslo, premiere onsdag 28. oktober

Manus: Martin Zimmer og Kevin Vågenes

Regi: Vemund Vik

Med: Kevin Vågenes

«Folk er kommet for å se oss!», erter et utvalg av Kevin Vågenes’ karakterer ham fra den hjerteformede videoskjermen på scenen. Underforstått: Ingen er noe interessert i deg.

Det er nok riktig. Folk er først og fremst kommet for å se kjenningene Siv-Anita, Sara Eline, Signe og Siri igjen. Den fjerde sesongen av den moderne TV-klassikeren «Parterapi» er nettopp slutt. Det blir ingen ny, har Vågenes sagt.

Publikumet skal da også få det de har kommet for, om ikke nødvendigvis alt de er kommet for. «Singel i parterapi», Vågenes’ første soloshow, er nemlig også en slags «coming out»-feiring for Vågenes selv. Artisten og komikeren får anledning til å gjøre litt av alt han synes er gøy i løpet av den drøye halvannen timen det varer.

HAN SYNGER OGSÅ!: Kevin Vågenes i «Singel i parterapi». Foto: John Andresen

Vågenes kan være sin generasjons mest talentfulle karakter- og dialektkomiker. Men først skal han fortelle oss litt om sine egne beskjedne kår. Oppveksten i Meland i Hordaland, og hvor vanskelig han syntes det var å føle seg annerledes. Alle gutta i klassen syntes at Carmen Electra var verdens diggeste dame. Vågenes foretrakk Céline Dion.

Vågenes er hektisk i «rollen» som seg selv, en smule maniert. Poengene er vel ikke overvettes originale heller. Senere, når han snakker litt løst og fast om fordelene og ulempene ved både singellivet og samlivet, blir det klart at han er mye flinkere til å spille mennesker og typer, enn han er til å analysere dem.

Den første klassikeren, den veike, konfliktsky Kjell-Simen (hei, Knut Arild Hareide), dukker opp etter et kvarters tid. Jubelen står i taket, trass i at det er halvfullt i salen (smittevern, vet du). Han prøver å tøffe seg for en dame på første rad: «Eg skvetter nett der det passar meg». Fånyttes.

OG BAKOM SYNGER KJELL-SIMEN: Kevin Vågenes i «Singel i parterapi». Foto: John Andresen

To andre briljante typer, den livstrette bloggeren Sara Eline (hei, Sophie-Elise) og den spinnvilt narsissistiske Samantha, møtes til intervju og duell på videoskjermen ikke lenge etter. Sistnevnte snakker mer «reality TV-amerikansk» enn norsk.

«Parterapi»-karakteren som kommer til å leve lengst av dem alle, den pinlig stolte mor Siv Anita, har kveldens beste, mest kraftfulle nummer. Hun har foredlet sin fremste catchphrase – «Og vi lo. Og vi lo!» – til en sang: ABBAs «Waterloo».

For Vågenes har en sanger i magen også. Og om stemmen hans ikke er naturlig smellvakker, så er det ingenting å si på innsatsen. Spesielt ikke i versjonen av «And I Am Telling You I’m Not Going» fra «Dreamgirls». Dæven, han gir virkelig alt.

MANNEVOND: Kevin Vågenes som «Ellen» i «Singel i parterapi». Foto: John Andresen

Vågenes vil være den totale underholder. Han vil spille, synge og endog danse (litt). «Singel i parterapi» er et noe ujevnt show. Det kunne trengt en tykkere rød tråd, og det lener seg tungt på karakterene vi allerede kjenner og elsker. Men du verden som begavelsen er på plass.

Den ekstraordinært mannevonde feministen Ellen stikker innom. Det gjør også Birthe – rådgiveren, psykologen og parterapeuten som har fulgt Vågenes siden før «Parterapi». Nummeret med magikeren Ivanov Magicico ble i mine øyne noe poengløst. Vågenes brøt i det minste ut i latter selv. Det er alltid populært.

TROLLMANN: Kevin Vågenes i «Singel i parterapi». Foto: John Andresen

Innimellom snakker – og synger – han om alt fra samlivets trivielle irritasjonsmomenter (folk som setter bestikket feil vei i oppvaskmaskinen og stikker av med mobilladere) til sin egen kamp for å bli glad i seg selv.

Mot slutten av premieren ble han gråtkvalt. Det var da han fortalte om hva presten hadde sagt den gangen den 14 år gamle Celine Dion-tilhengeren Kevin skulle stå til konfirmasjon: At homofile kom til helvete, i alle fall om de levde ut legningen sin.

Deretter satt han på seg en jakke i skimrende sølvlamé og levde ut sin mest intense musikal-drøm på scenen. Alle ønsket ham velkommen ut.

Publisert: 28.10.20 kl. 22:59

