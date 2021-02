FINALEUKE: Onsdag røk Kine Olsen, Öde Nerdrum og Anniken Jørgensen ut av «Farmen kjendis». Foto: Bilder fra «Farmen kjendis»

Tre deltagere ute av «Farmen kjendis»: − Jeg er så mye sterkere enn jeg trodde

I den siste kvalifiseringsrunden i «Farmen kjendis», var det uhyre spennende mellom influencer Anniken Jørgensen og komiker Terje Sporsem.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Til slutt var det Sporsem som kunne juble etter å ha sikret seg den siste semifinaleplassen sammen med Lasse Matberg og Sølje Bergman.

Med det var altså oppholdet over for både Jørgensen, Kine Olsen og Öde Nerdrum.

– Jeg føler jeg er ruset, jeg føler jeg ikke vet hva jeg heter. Det var helt sjugt å være med på, og jeg var så nær, sa Jørgensen i episoden.

Og selv om hun var veldig nær en semifinale, gikk det helt fint å ryke ut.

FORNØYD: Anniken Jørgensen er stolt over egen prestasjon i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg er litt den typen som mener det er en mening med det meste, og når jeg først så at kulen til Terje rullet, så føltes det veldig riktig. Terje var mye mer redd for å ikke klare det enn jeg, og jeg unte han virkelig den plassen, sier hun i en e-post.

Hun hadde aldri forestilt seg å nå så langt i konkurransen.

– Jeg er så stolt av meg selv. Hun som ikke turte å spille kanonball i klassen engang.. ha!

– Så rødt

Også for Olsen, som har et stort konkurranseinstinkt, var det greit å takke for seg.

– Jeg var jo der for å vinne, men herregud jeg hadde ikke sjans. Jeg ante ikke hva jeg holdt på med, så det hadde ikke vært rettferdig om jeg gikk videre. Og det var hyggelig at jeg gikk ut sammen med Anniken og Øde.

Olsen sier hun prøvde å holde en lav profil gjennom sesongen.

– Men man mister seg selv litt på slutten der, og man har ikke helt kontroll. Og man merker ikke det før man er ferdig og kommer ut og er veldig forvirret.

Da Olsen skulle kaste den avgjørende øksen i tirsdagens øksekast-konkurranse sa Nerdrum «bom, bom, jeg er så lei av å sitte her» fra sidelinjen.

– Jeg så rødt og ble så sint. Det rablet helt for meg, sier hun.

Se hele seansen her:

– Skammer meg

Da hun så hvordan det hele utspilte seg på TV-skjermen ble hun lettet.

– Jeg har et bilde i hodet om at jeg står der om at jeg veiver med øksen og skriker. Det gikk helt i svart, og jeg ble veldig barnslig. I ettertid synes jeg det ser ut som at han er den irriterende lillebroren som skal fyre opp storesøsteren, ler hun.

Hun presiserer at hun ikke synes det var grei oppførsel.

– Jeg skammer meg veldig, og jeg tror mange tenker at jeg er klin gæren. Men bare husk at jeg hadde spist potet i fem uker, og nesten ikke sovet. Så jeg skylder litt på det.

Og da de røk ut sammen, ble de raskt venner igjen. Det bekrefter også Nerdrum.

– Å ryke ut var en forløsning for oss alle tre tror jeg. Jeg storkoste meg med dem døgnet på utsiden før finalen, sier han.

– Helt fantastisk

Da Olsen først kom til gården følte hun seg som et «outcast».

– Jeg er ikke vant til å være på TV, og mens noen kanskje var der for TV-tid var jeg der kun for konkurransen. Det var veldig rart for meg, men derfor var det nok ekstra godt for meg å være der.

Selv hadde hun brukt flere uker på forberedelser.

– Jeg fikk jo helt grøssinger når Anniken sa hun ikke hadde øvd på melkespann før hun kom. Det var fint å se at det var mulig å ikke stresse seg i hjel før avreise, sier hun og legger til:

– Og det var så fint å se at folk som er så forskjellige finner tonen. Jeg og Anniken for eksempel har ikke så sykt mye til felles, men vi er blitt veldig gode venner og trives godt sammen.

Jørgensen setter også pris på vennskapet med Olsen.

VENNER: Kine Olsen og Anniken Jørgensen ble godt kjent inne på «Farmen»-gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg elsker både Kine og Öde, de er to mennesker jeg skal ha med meg livet ut enten de vil eller ikke. Det føles ut som jeg har kjent de i hundre år, og det har jeg jo, sier hun.

Nerdrum sier han og Jørgensen har et nært og vakkert vennskap. Romanseryktene mellom de to har svirret, og i forrige uke kunne Nerdrum avkreftet ryktene.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Han beskriver oppholdet på gården som en «skjønn reise».

– Å ryke ut var en sann nytelse. Jeg synes min største prestasjon på gården var å lese dikt. Konkurransen var det verre med, legger han til.

Jørgensen oppsummerer det som en fantastisk opplevelse.

– Jeg er så mye sterkere enn jeg trodde og jeg har fått minner for livet. Ikke nok med det så har jeg funnet ut at jeg trives gaaanske så godt uten mobiltelefonen trykt i ansiktet hele dagen.