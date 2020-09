Kronprins Haakon om coronatiden: – Vi var veldig intenst sammen

TETT UNDER KRISEN: – Som sånn kjernefamilie var vi veldig intenst sammen over et par måneder, sier kronprins Haakon. Her er han sammen med kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra under ferien på Dvergsøya utenfor Kristiansand i sommer. Hundene Milly Kakao (t.v.) og Muffins Kråkebolle er også med. Foto: Lise Åserud / NTB.