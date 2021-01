VANSKELIG: Det ryktes om vanskelige tider for Kim Kardashian og Kanye West. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Amerikanske medier spekulerer i skilsmisse for Kim og Kanye

Flere amerikanske medier spekulerer i om Kim Kardashian og Kanye West skal skilles.

Publisert: Nå nettopp

Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de fire barn.

Nå kan de virke som det går mot slutten for paret, skal man tro amerikanske medier. Page Six skriver at skilsmisse er «nært forestående», og henviser til anonyme kilder tett på paret.

Kjendisnettstedet TMZ omtaler også paret. De skriver at paret går i ekteskapsrådgivning og bor på forskjellige steder. De skriver også at Kardashian ikke har tatt en endelig beslutning, men at paret går i ekteskapsrådgivning.

E! News skriver at Kardashian ikke har offisielt søkt om skilsmisse ennå. Også de henviser til anonyme kilder. People - og flere andre medier - skriver at Kardasian har engasjert skilsmisseadvokaten Laura Wasser.

Hverken Kim Kardashian eller Kanye West har selv uttalt seg om spekulasjonene.

Men det har vært trøbbel i gjære en stund for ekteparet. Det var under Kanye Wests korte presidentkampanje i juli 2020 at han fortalte om problemene mellom dem.

Ikke lang tid etterpå snakket Kim Kardashian ut om ektemannens bipolare lidelse.

– De som forstår psykisk sykdom vet at familien rundt er maktesløse såfremt vedkommende ikke er mindreårig, fortalte hun i en Instagram-story.

– Folk som ikke er klar over hvordan denne lidelsen oppleves kan være fordomsfulle. De forstår ikke nødvendigvis at vedkommende selv må søke hjelp, samme hvor mye familier og venner jobber forsøker å hjelpe.

Ifølge Page Six har ikke Kim Kardashian blitt sett med gifteringen på en stund, og Kanye West var angivelig på familiens Wyoming-gård over juleferien – altså skal han ha gått glipp av Kardashian-familiefeiringen.