ANGRER IKKE: Prins Harry sier i intervjuet med Oprah Winfrey at han ikke angrer på at de trakk seg ut av den britiske kongefamilien. Foto: HARPO PRODUCTIONS / via Reuters / NTB

Prins Harry om prins Charles: − Jeg føler meg veldig sviktet

I intervjuet med Oprah Winfrey forteller prins Harry om forholdet til familien, og hvordan han føler seg sviktet av sin egen far.

Publisert: Nå nettopp

For første gang siden de kunngjorde for et drøyt år siden at de trakk seg fra sine kongelige plikter stilte hertuginne Meghan og prins Harry opp til et intervju.

Talkshow-dronningen Oprah Winfrey sto for intervjuet, som ble vist på CBS i USA natt til mandag. Intervjuet vises i Norge på TV3 og Viaplay mandag kveld.

Den første delen av intervjuet er kun med Winfrey og hertuginne Meghan, før prins Harry kommer inn i samtalen halvveis.

les også Meghan om å forlate det britiske kongehuset: – Jeg så ingen løsning

På spørsmål om hvorfor de forlot det britiske kongehuset svarer prins Harry at «de ikke fikk nok støtte».

– Gjorde dere dette bak ryggen til dronningen, spør Winfrey.

– Nei, jeg har for stor respekt for henne, svarer prins Harry, og legger til at han mistenker at disse ryktene kommer fra innsiden at «institusjonen».

les også Meghan og prins Harry venter en liten jente

Han forteller at paret hadde flere samtaler med dronning Elizabeth og prins Charles i tiden etter at de forlot sine kongelige plikter.

– Helt frem til han stoppet å ta telefonen. På det tidspunktet hadde jeg tatt saken i egne hender. Jeg måtte gjøre det for familien min. Det var ingen overraskelse for noen, og det er veldig trist at det har gått så langt. Jeg måtte gjøre noe for min mentale helse og for min kone og sønn, fordi jeg kunne se hvor dette var på vei.

INTERVJUET: Prins Harry, hertuginne Meghan og Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS / via Reuters / NTB

– Jeg var fanget, men visste det ikke. Fanget i systemet, som resten av min familie. Min far, min bror, alle er fanget, sier han.

Videre sier han at han tror Diana, hans mor, ville vært «veldig sint og lei seg» om hun hadde levd og så hvordan dette har endt.

– Jeg tror alt hun ønsket var at vi var lykkelige, sier han.

les også Kongelig eventyr har blitt til en stygg såpeopera

Prins Harry forteller også at de siden våren 2020 har vært økonomisk uavhengige.

– Vi har ikke fått penger fra familien siden første halvdel av 2020, jeg har pengene jeg arvet av min mor, uten dem hadde ikke dette vært mulig. Hun så dette komme.

Diana, som var gift med prins Charles, døde i en bilulykke i 1997.

– Jeg er bare så glad jeg kan sitte her med deg ved min side. Jeg kan ikke engang se for meg hvordan det var for henne å gå gjennom alt dette alene i alle de årene. Det har vært utrolig tøft for oss, men vi har i alle fall hatt hverandre, sier han og ser på sin kone.

FAMILIE: Prinsesse Diana, prins Harry, prins William og prins Charles her i 1995. Foto: JOHNNY EGGITT / AFP / NTB

Prins Harry forteller fortsatt har digitale samtaler med dronning Elizabeth, og at hans far igjen tar telefonen.

– Det er mye jobb som gjenstår. Jeg føler meg veldig sviktet. Han har vært gjennom noe av det samme selv, han kjenner den smerten. I tillegg er Archie barnebarnet hans. Jeg vil alltid elske han, men det er mye smerte og jeg vil fortsette å prioritere å forsøke og lege forholdet, sier han på spørsmål om hvordan forholdet er med prins Charles i dag.

Han understreker at han har et veldig godt forhold til dronningen, men at ting ikke er like lett med hans bror, prins William.

– Jeg elsker ham høyt, vi er brødre, men akkurat nå er forholdet at vi holder vår avstand. Tiden leger alle sår, forhåpentligvis. Vi har gjort det vi måtte gjøre, og nå har vi en liten på vei igjen.