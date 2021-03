STJERNEMODELL: Kendall Jenner, her på MET-gallaen i New York i 2019. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Kendall Jenner får beskyttelse - hevder mann vil drepe henne

Kendall Jenner (25) har fått beskyttelse mot mannen hun hevder har planer om å skyte henne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

TMZ viser til rettsdokumenter med informasjon om at Kendall Jenner møtte i retten mandag med krav om å ilegge en 24 år gammel mann besøksforbud.

Modellen og realitykjendisen skal ha forklart retten at hun torsdag fikk vite fra en politietterforsker i Los Angeles at mannen har planer om å skaffe seg et skytevåpen på ulovlig vis, for deretter å drepe Jenner og seg selv.

Jenner skal ha blitt opplyst om at 24-åringen for tiden befinner seg på en psykiatrisk klinikk, men at han trolig skrives ut i nærmeste fremtid.

Retten har nå ilagt mannen forbud om til enhver tid å komme nærmere enn 100 meter.

les også Kendall Jenner postet romantisk bilde

Mannen skal ha kyrsset hele USA for å komme nær Jenner, best kjent fra «Keeping Up With The Kardashians».

TMZ skriver at Kendall aldri har truffet mannen, men at de påståtte truslene har påført henne stress og angst – selv om 25-åringen har et svært stort trygghetsapparat rundt hjemmet sitt og skal være sikret døgnet rundt.

De berømte realitysøstrene har opplevd truende situasjoner før. I 2019 ble en mann dømt til fengsel for å ha møtt opp på døren til Kylie Jenner (24).

Ikke minst opplevde Kim Kardashian marerittet da hun i Paris 2016 ble overrumplet av væpnede ranere, bundet og stengt inne på badet.