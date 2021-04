Silje Larsen Borgan fra 2018. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Silje Larsen Borgan skal gifte seg

Borgan har blitt forlovet med Goran Obad. Paret fikk sitt første barn sammen i juli 2020.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Idol»-dommer Silje Larsen Borgan skriver på Instagram at hun har blitt forlovet i slalåmbakken.

«Vet ikke med dere, men vi har en egen gjenåpningsplan. Noen ble fridd til i slalåmbakken», skriver hun.

Deretter skriver hun «ilu» og tagger forloveden Goran Obad.

– Jeg var ikke forberedt, jeg sto i gul bobledress og gjorde mitt beste som slalåm-rookie - og ble veldig glad! Det var for en del uker siden i Hemsedal, hvor Goran og hans familie bodde i noen år etter at de flyktet fra Bosnia i 1993, skriver Borgan i en SMS til VG om frieriet.

Hun legger også til at det blir viktig for dem å feire kjærligheten.

– Vi har vokst opp begge to med en evig trang til å samle familie og venner. Sånn sett har det siste året vært tungt, og det føles ekstra viktig og riktig for oss å samle våre folk for å feire kjærligheten.

Boran og Obad fikk sitt første barn sammen i juni 2020. Hun har selv sønnen Alfred fra før med P3-profil Ruben Gran.

«Vår kjære lille skjønne Mila kom 18. juli. Vi og storebror klikker av stolthet. Hele tiden», skrev Borgan Larsen på Instagram i juli.

Når det kommer til selve bryllupet skriver Borgan i en SMS:

– Vi planlegger, ja! Det blir ikke noe enkelt og beskjedent, det kan jeg si.

I tillegg til å være «Idol»-dommer, driver Borgan PR-, plate- og management-selskapet Little Big Sister, hvor hun blant annet er manager for Karpe, Cezinando og Marit Larsen.

Borgan er utdannet journalist og har vært musikkanmelder i VG.

Rettelse:

I en tidligere utgave av denne artikkelen sto det at Goran Obad var far til Silje Larsen Borgans to barn. Det stemmer ikke. Han er far til hennes andre barn. Feilen ble rettet klokken 13.32.

Det sto også at hun fikk sin datter i juni 2020. Riktig er juli 2020. Feilen ble rettet klokken 14.00.