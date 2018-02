ÅRETS FAGHAG: Finansminister Siv Jensen (Frp) ble tildelt prisen «Årets faghag», eller årets homobestevenninne, under GayGallaen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Siv Jensen kåret til «årets homobestevenn»

Publisert: 03.02.18 22:41

GayGallaen er tilbake etter fire års pause for å hylle og hedre personer i og rundt LHBT-miljøet. Blant prisvinnerne er finansminister Siv Jensen.

For fjerde gang ble GayGalla arrangert av Mads Rogde og Fredrik Havstein.

Første prisutdeling var i 2010 og ble arrangert de to påfølgende årene. Etter et opphold på fire år var det lørdag duket for en ny runde.

For åtte år siden var det nåværende statsminister Erna Solberg som ble erklært «årets faghag», eller årets homobestevenninne. I år var det finansminister Siv Jensen som ble hyllet for sitt vennskap med homomiljøet.

I juryens begrunnelse står det at prisen er en vennepris og «er til for å vise at solidaritet og vennskap ofte kan gå på tvers av partipolitisk arbeid eller religiøs overbevisning».

Det står også at Jensen har deltatt på en rekke arrangementer og at hun har nære relasjoner til sine homofile venner.

– Dette er kult! Jeg har mange gode venner med forskjellige legninger, jeg er like glad i alle sammen. Jeg synes det er veldig bra at vi lever i et samfunn hvor folk kan leve ut sin kjærlighet overfor hverandre uavhengig av legning, sier hun til VG via statssekretær Petter Kringe Tvedt.

– Hvis jeg kan bidra til å fjerne fordommer slik at alle kan være den de er, så er det en ære, fortsetter hun.

Juryen bak prisen består av stortingspolitiker Anette Trettebergstuen (Ap), som har skrevet boken «Homo», sammen med homoaktivisten Bård Nylund, som også sitter i juryen.

TV-regissør og talsperson for transkjønnede, Ante Bjelland sitter også i juryen, sammen NRK-journalist og programleder Silje Nordnes, samt daglig leder for det skeive utestedet Elsker, Jim DeVille, festivalsjef i Oslo Pride, Fredrik Dreyer, og Yngve Marcussen, juryleder og tidligere programleder for GayGalla.

Blant årets vinnere var også «Skam» som fikk pris for årets TV-serie, Oslo-biskop Kari Veiteberg som fikk pris for årets hetero for sitt engasjement for et mer liberalt kirkesamfunn, og Runar Myrnes Balto og Mikkel Eskil Mikkelsen som er de første åpne homofile på Sametinget.