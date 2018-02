FARVEL FACEBOOK: Jim Carrey etterlyser kapitaliser med samvittighet. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Jim Carrey sint på Facebook – sletter kontoen

Publisert: 07.02.18 08:54

RAMPELYS 2018-02-07T07:54:02Z

Skuespilleren liker dårlig at Facebook kan ha tjent penger på russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Nå sletter han Facebook-kontoen sin og selger alle aksjene han har i selskapet, noe han oppfordrer andre til å gjøre også. Grunnen er at Russland kan ha brukt selskapet for å spre falske nyheter og annonser i et forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget som Donald Trump vant i 2016.

Sammen med Google og Twitter ser den amerikanske kongressen på Facebook etter at etteretningsmyndigheter avslørte at slike kanaler er brukt.

– Vi må oppfordre til mer tilsyn far eierne av disse sosiale medieplattformene. Den lette tilgangen behandles med ansvarlighet. Det vi trenger er at aktivistinvestorer sier i fra om at mer ansvarlig tilsyn er ønsket. Verden trenger kapitalisme med samvittighet, skriver Carrey på Twitter.

Carrey har brukt hashtaggen #unfriendfacebook på Twitter for å understreke sitt budskap.

Facebook har vedgått at så mange som 126 millioner mennesker kan ha sett russiskbetalte annonser som hadde mål å påvirke presidentvalget.