SOLGTE UNNA: Russell Crowe solgte mange unike objekter på auksjon. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Russell Crowe auksjonerte bort sitt gamle liv - overrasket gjestene

Publisert: 08.04.18 22:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-08T20:17:19Z

Mange godbiter fra Russell Crowes liv og karriere ble auksjonert bort i Australia.

Den australske skuespilleren auksjonerte bort blant annet en fiolin fra 1890, som han brukte i filmen «Master and Commander», som han selv hadde kjøpt.

Dagen det auksjonen gikk av stabelen var både Crowes fødselsdag (54 år) og bryllupsdag, selv om han skilte seg fra Danielle Spencer i 2012.

Da auksjonen hadde pågått en time dukket plutselig hovedpersonen selv opp, skriver Sydney Morning Herald .

En sanger entret scenen for å hylle Crowe med en bursdagssang, «hvor enn han måtte befinne seg», og det var da hovedpersonen selv dukket opp.

Han forklarte at tradisjonen er, når sjeldne musikkinstrumenter auksjoneres, så lar kjøperne en talentfull fiolinist få spille på den. Og det var det som skjedde: En av Australias mest kjente fiolinister, Bridget O’Donnell, dukket opp og spilte to stykker som Crowe selv hadde spilt i filmen. Etter det forlot Crowe scenen igjen, og auksjonen fortsatte.

Fiolinen, den ble solgt for den nette sum av 135.000 australske dollar.

Til sammen ble det solgt unna for over 3,7 millioner australske dollar, skriver The Guardian . Crowe solgte unna etter å ha skilt seg.

Rustningen hans fra klassikeren «Gladiator» gikk for 125.000 australske dollar.