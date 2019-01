EIERE: Jay Z eier strømmeselskapet Tidal. Konen hans, Beyoncé, er medeier av selskapet. Foto: Matt Rourke / AP / NTB scanpix

DN: Etterforsker databedrageri i Tidal

RAMPELYS 2019-01-13T20:03:36Z

Økokrim bekrefter etterforskning i databedrageri i Tidal, etter at musikkstrømmetjenesten Tidal skal ha manipulert musikkavspillinger.

Publisert: 13.01.19 21:03

Det får Dagens Næringsliv bekreftet.

– Økokrim kan nå bekrefte at vi etterforsker fire anmeldelser av Tidal Music as, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim til avisen.

I mai skrev samme avis at de hadde fått tilgang på store mengder data fra Tidal, som viser hvordan brukerne skal ha lyttet til musikk. Ifølge DN skal musikkstrømmetjenesten ha manipulert lyttertallene med flere millioner avspillinger til superstjernene Beyoncé og Kanye West.

Strømmetjenesten har fått fire politianmeldelser mot seg fra norske musikkorganisasjoner, ifølge avisen. Tidals advokat, Jordan W. Siev, har tidligere nektet for at selskapet har «manipulert» strømmetallene.

Det skal være snakk om minst 320 millioner falske avspillinger for Beyoncé og Kanye West, hvor resultatet har ført til at artistene og deres plateselskaper har fått for høye utbetalinger, ifølge DN .

Beyoncé og Kanye West er medeiere i strømmetjenesten.

– Det er gjennom medieomtale gjort kjent at anmeldelsene gjelder strømmetjenesten Tidal og det er mistanke om at noen skal ha manipulert antall avspillinger av enkelte sanger. Økokrim har iverksatt etterforskning for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om manipulasjon, sier Harbo-Lervik.

Etterforskningen skal ha pågått siden høsten 2018. Tidals advokat, Fredrik Berg, bekrefter at de er i dialog med Økokrim.

– Tidal er ikke mistenkt eller siktet i saken. Vi er i dialog med Økokrim. Det ville ikke være riktig å dele denne informasjonen med pressen, sier Berg til Dagens Næringsliv.

Avsløringen til Dagens Næringsliv har ført til at arvingene etter artisten Prince ønsket å trekke seg fra eksklusivitetsavtalen med Tidal.

Fikk du med deg da Jay Z og Beyoncé var i Norge?