OFFER: Popstjernen Usher er en av dem som er blitt robbet av kjendistyven. Foto: Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stjal fra kjendiser - pågrepet

32 åringen hadde spesialisert seg på å robbe Hollywood-kjendisenes luksushus. Nå er han arrestert og politiet i Los Angeles har beslaglagt over to tusen gjenstander som mannen skal ha stjålet.

Publisert: 03.01.19 21:52

Dette inkluderer verdifull kunst, smykker, kostbare vesker og dyre viner, skriver Deadline .

Et titalls kjendiser, som Usher , Adam Lambert, sangeren Jason Derulo og « The Real Housewives» -stjernen Dorit Lemel er blant ofrene i denne saken. Her er en oversikt over stjålne gjenstander som politiet har beslaglagt og som LAPD oppfordrer de berørte Hollywood -kjendisene til å gå gjennom.

Under en pressekonferanse i Los Angeles tirsdag fortalte politietterforsker Jared Timmons at 32-åringen hadde spesialisert seg på å robbe dyre hus som kjendisene hadde lagt ut for salg.

Mannen gikk på visning og utga seg både for å være eiendomsmegler og en mulig kjøper av de forskjellige eiendommene.

– Han opptrådte svært sofistikert, undersøkte husene nøye, skaffet seg oversikt over alarmer og sikkerhetssystemer som han eller hans med sammensvorne kom tilbake på et senere tidspunkt og satt ut av spill, fortalte Timmons på pressekonferansen.