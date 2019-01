SLUTT: Synnøve Skarbø og Per Øyvind Skaarnes i 2010 da de deltok i bryllupet til Petter Stordalen. Foto: Göran Bohlin

Samlivsbrudd for Synnøve Skarbø

RAMPELYS 2019-01-03T07:43:06Z

Synnøve Skarbø (48) og Per-Øyvind Skaarnes (40) er ikke lenger kjærester, forteller Skarbø i den nyeste episoden av sin egen podkast.

Publisert: 03.01.19 08:43 Oppdatert: 03.01.19 08:57

– Jeg har bestemt meg at jeg ikke skal begynne å grine, jeg vil ikke bli sentimental. Jeg vil ikke at dette skal bli kleint, og jeg synes at dette er skikkelig, skikkelig vanskelig, sier Synnøve Skarbø i sin egen podkast «Synnøve og Vanessa» 2. januar.

I episoden, som har tittelen «Bruddet», forteller Skarbø om hvordan det nesten ti år lange forholdet med Per-Øyvind Skaarnes tok slutt like før jul.

De to hadde vært et par siden 2009, og har en datter sammen.

Den norske programlederen sier blant annet at bruddet skjedde samme dag som hun skulle være konferansier på en julekonsert.

– Det første jeg tenkte, var at dette må jeg bare avlyse. Dette kan jeg ikke gjøre nå, sier hun.

Hun hoppet over generalprøven, men gjennomføre jobben.

– Jeg var helt fucka, alt var kaos.

– Jeg trasket bort til kirken, hundre prosent ukonsentrert, helt i opprør og i sorg, sier Skarbø videre og nevner at hun så for seg å stå som en «våt klut og grine» foran publikum.

Den norske programlederen forteller også at julen har vært helt forferdelig, og beskriver romjulen og nyttår som «grusom».

Hun sier Per-Øyvind har flyttet ut.

– Det som gjelder nå er å komme seg gjennom hver dag uten å dø av sorg. Jeg har opplevd mye drit på kjærlighetsfronten tidligere, men nå er det en stor forskjell fra tidligere. Fordi nå har jeg en unge, sier Skarbø.