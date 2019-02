MOTTOK PRIS: Avicii vant torsdag hedersprisen under «Grammisgalan 2019», og tok imot prisen gjorde pappa Klas Bergling. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Aviciis pappa Klas Bergling takket sønnen i tårevåt tale

Den avdøde svenske artisten ble hyllet torsdag kveld. – Vi har fått så mye kjærlighet, sa faren da han tok ordet fra scenen.

I april i fjor kom den triste meldingen om at den svenske artisten Tim Bergling, bedre kjent som Avicii , er død. I et åpent brev noen dager senere fortalte familien hans at Bergling ikke orket lenger.

Torsdag ble artisten tildelt hedersprisen under «Grammisgalan 2019» i Sverige. På plass for å ta imot prisen var pappa Klas Bergling, og ifølge Aftonbladet holdt han i den forbindelse en tårevåt hyllest til sønnen.

– Som Tims pappa er jeg veldig beæret over å motta denne store prisen. Tim var en vennlig person som var glad i både humor og alvor. Han var ydmyk - og sta. Når det gjelder musikken hans, var han på randen til besatt på å nå det optimale han forestilte seg, sa en preget Bergling i talen, før han fortsatte:

– Det kunne bli krevende for mange som jobbet med ham. Han var en sjenert person, som ikke ville stå i sentrum og som hadde vanskelig for å ta en rolle i offentligheten. Han hadde behov for å trekke seg unna, finne roen og seg selv - noe som mange av oss sikkert kjenner igjen.

Under talen benyttet Klas Berglinng sjansen til å takke for all støtte familien har fått i den tunge tiden etter Aviciis død.

DØD: Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, gikk bort i april i fjor. Foto: Lucy Nicholson / X90050

– Vi har fått så mye kjærlighet og støtte fra fansen hans, samarbeidspartnere i musikkbransjen og vennene hans. Musikken hans spilles i nye fora og i nye tolkninger, og det er vi stolte over. Det varmer, sa han.

Ifølge artistens far har flere gitt uttrykk for at at sønnen deres har gjort stort inntrykk - både som musiker og som menneske.

– Mange har kunne identifisere seg med Tim. Vi har fått utrolig mange fine brev, fortalte Klas Bergling, som avsluttet talen på følgende måte:

– Tim, vi tror at din musikk kommer til å leve videre og fortsette å glede mennesker. Takk Tim, og takk for ordet.