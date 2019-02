LANGER UT: Ole «Lukkøye» er lite imponert av hvordan «Farmen kjendis»-produksjonen ble gjennomført. Foto: Marie von Krogh

Ole «Lukkøye» Klemetsen fyrer løs mot TV 2 og «Farmen kjendis»: – En skam

Den tidligere proffbokseren mener TV-innspillingen gikk på helsa løs, og sammenligner produksjonen med et fengselsopphold. – Trist, mener TV 2.

«Farmen kjendis» er tilbake på norske TV-skjermer, og allerede den første uka har det vært hard jobbing og høy temperatur blant de tolv deltagerne. Blant annet røk veterinær Trude Mostue (50) og modellmamma Donna Ioanna (49) i tottene på hverandre i onsdagens episode.

For tidligere proffbokser Ole «Lukkøye» Klemetsen (47) ble «Farmen»-opplevelsen mye tøffere enn han hadde regnet med. Nå tar han et oppgjør med TV 2 og produksjonsselskapet «Strix», som produserer reality-programmet.

– Det var helt jævlig, grusomt. En knallhard opplevelse som jeg aldri vil gjøre igjen, sier Klemetsen til VG.

– Helt vilt

47-åringen gikk ned hele 13 kilo på kort tid under oppholdet på Li gård utenfor Tangen i Hedmark.

– Det er jeg vant med, jeg har pilt opp og ned i vekt i mange år, men da styrer man det liksom selv. Her hadde vi faktisk ikke mat. Etter hvert ble det psykiske verst. Selvtillit og alt gikk i dass. Det var faen så tøft. Jeg har aldri tidligere slitt psykisk, men dette var helt vilt. Hjernen klarte ikke lenger å tenke, forteller han.

Klemetsen betegner seg selv som «skadet» og «fysisk og psykisk nedbrutt» da han forlot TV-produksjonen. Først og fremst av mangel på mat og næringstoffer. Det kunne veldig lang tid mellom hver gang han drakk vann, og flere ganger manglet det vann over tid også. Siden vannet ble hentet fra brønnen og var grumsete og smakte svært dårlig. Noen «Resorb»-tabletter i vannet ble til slutt redningen - slik at han i hvert fall klarte å drikke det.

ENDELIG HJEMME: Den tidligere proffbokseren savnet datteren Marielle (9) da han var opptatt med «Farmen kjendis». Nå er han endelig hjemme igjen i Stavanger. Foto: Marie von Krogh

– Plutselig tok én idiot i produksjonen vekk disse tablettene, fordi han fant ut at det var «et gode». Da sa jeg at jeg begynner å bli bekymret, fordi jeg ikke klarte yte lenger. Jeg fungerte ikke. Det ble alt for hardt for meg. Hadde jeg fått tak i denne personen der inne ville jeg tatt tak i halsen hans og i verste fall tatt i bruk noen gamle bokseknep om han ikke hadde gitt meg de tablettene. Jeg tok det personlig.

Og:

– Det er det som er det rare, jeg hatet til slutt plassen jeg var på. Jeg var så lei. Jeg hadde så lyst til å reise hjem. Jeg tenkte «hva faen er det jeg holder på med». Men så er det dette konkurranseinstinktet jeg har som en gammel idrettsmann da...

Tårene trillet

Ole «Lukkøye» Klemetsen skilte seg fra kona i 2016. Under «Farmen kjendis» var det hans nære venninne, Susanne Harrington (37), som passet på Klemetsens lille hjertesten, nemlig datteren Marielle (9), i de dagene Ole skulle hatt henne. Første natten etter at den tidligere boksekjempen var ute fra gården bodde trioen på hotell i Ålesund.

TØFF TID: Ole Klemetsen, her avbildet med en annen deltager, Ronald Pulk, følte seg fysisk og psykisk nedbrutt under og etter «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli

Der opplevde de noe spesielt.

– Vi fikk ingen informasjon om hva man kunne forvente etterpå i forhold til deltagernes tilstand. På utsiden forstår man ikke konseptet, og når man ikke har blitt informert om det heller, så forstår man det i hvert fall ikke. Ole var utrolig sliten, og første natten våknet han opp klokka fire, spratt opp i senga og lirte av seg at han måtte opp og melke kuene. Jeg våknet, og ba ham slappe av og sa at han var hjemme. Han så Marielle, og da begynte tårene å trille. Det synes jeg var urovekkende, forteller Harrington til VG.

«Lukkøye» bekrefter historien.

– Jeg så at datteren min lå og sov, og da ble jeg bare så glad. I tiden etterpå hadde jeg lite å gå på. Jeg hadde veldig kort lunte.

– Forferdelig dårlig forberedt

– Er det oppfølgingen og tiden etter «Farmen kjendis» du reagerer mest på?

– Ja, det var en skam! I forberedelsene, for de burde fortalt oss hva vi egentlig skulle være med på. Ikke minst burde de som er hjemme, spesielt familien min, fått mer informasjon. Alle burde fått beskjed om at dette kom til å bli tøft. Og ikke minst når man kommer ut. Hva skal man gjøre og ikke gjøre da. Vi var forferdelig dårlig forberedt. Og det samme gjelder oppfølgingen når alt var over. De presenterte «Farmen» som et eventyr, men for meg ble det langt fra et eventyr.

UENIGE: Mens Ole mener han er en tøffing, er datteren Marielle fundamentalt uenig. Hun mener at pappa i hvert fall kunne vært tøffere når de to er på tivoli sammen. Foto: Marie von Krogh

– Hva mener du de burde gjort annerledes?

– Jeg fikk en telefon fra «Farmen»-psykologen én gang. Jeg sa at det var tøft , men at jeg ikke hadde bruk for psykolog. Jeg spurte henne om det var noen av de andre som har brukt henne i etterkant. Hun svarte at hun har taushetsplikt, men ja, alle. Så vi tok en prat. Problemet er bare at det ikke var produksjonen som ba henne ringe. Det var Susanne som ba henne ringe meg.

– Stemmer det, Susanne?

– Ja, jeg uttrykte en bekymring. Vi som har vært på utsiden har muliggjort at deltagerne kan være med. Og vi har nok å tenke på på utsiden selv. Man er sliten selv, og når man da ikke har fått noen informasjon rundt hva man kan forvente er det naturlig at det blir en krasj.

Hun fortsetter:

– Psykologen sa at det tar tolv uker før deltageren er ute av bobla. Det hadde faktisk vært greit å vite litt tidligere. Det får konsekvenser for folks liv. De burde tatt det ansvaret. Her er det jo barn inni bildet, også.

Følte seg døden nær

47 år gamle Klemetsen har tidligere deltatt i programmer som «Robinson-ekspedisjonen», «Mesternes Mester», «Skal vi danse» og «Dropped». Men «Farmen kjendis» var noe helt spesielt, mener han.

– Ville du gjort Farmen igjen?

– Hvis jeg hadde blitt spurt nå, kanskje. Rett etterpå? Ikke om jeg hadde fått en million. Og da snakker jeg i lang, lang tid etterpå. Det er det jævligste jeg har vært med på i mitt liv. Og jeg er en tøffing, det er jeg ikke flau over å si. Jeg er en gammel bokser, og jeg har slåss for livet i alle år. Jeg går i døden for visse ting. Og jeg holdt på å gjøre det her. Jeg vil nesten si at jeg var nær døden nær av og til.

PASSET PÅ: Ole Klemetsens nære venninne Susanne Harrington var blant dem som tok vare på Marielle mens pappa var opptatt med TV-innspilling i fjor sommer. Foto: Marie von Krogh

– Døden nær?

– Ja, jeg var så sliten og nedbrutt. Svein sa en gang inne på Farmen at «Ole, nå er jeg redd deg». Jeg hadde nettopp vært igjennom noe som gikk rett vest, og jeg var så frustrert og sint. Igjen, på grunn av maten. Svein sa at han var sikker på at hvis produsenten hadde kommet inn døra, så ville jeg slått ham rett ned. Jeg var så sint. Etterpå la vi oss ned i sengene og snakket, vi hadde en god samtale. På det tidspunktet var jeg farlig. Svein, som er min gode venn, var sannelig bra å ha da.

– Som et fengsel

– Vurderte du på noe tidspunkt å reise hjem?

– Mange ganger. Hver dag nesten hele veien. Jeg var en av de av som hadde det tøffest der inne, mener den tidligere idrettshelten, som hadde lite til overs for visse fremgangsmetoder fra produksjonens side.

DELTAGERNE: Fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna og programleder Gaute Grøtta Grav er alle klare for en ny runde av «Farmen kjendis. Foto: Fredrik Hagen

– De gjorde alt så vanskelig for oss. De tynte oss, det var som å være i et fengsel. Når folk truer deg og ber deg gjøre ting du ikke har lyst til, så blir du farlig. Uten å nevne navn var det folk der inne jeg virkelig ville ta. Jeg følte de gjorde det bare for å lage helvete. At de skulle gjøre det vanskelig for oss.

– Men tror du ikke de gjør det fordi de vil lage god TV?

– Jo, det er det jeg sier. De gjør det for å lage mest mulig helvete for deg. De vil jo helst at du skal brekke foten, at en skal falle om og ikke klare å fortsette. Det er det de vil ha, og det skjønner jeg. Men gi oss den informasjonen før vi går inn dit.

TV 2: – Vi tar tilbakemeldingene på alvor

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, synes det er trist at Klemetsen opplevde deltagelsen på en slik måte.

- Vi opplevde ikke underveis at han hadde det så tøft som han beskriver her. Vårt mål er ikke at deltagerne skal ha det dårlig, og vi ønsker selvfølgelig ikke at noen skal bli skadet, sier han til VG.

Han understreker at produksjonen forsøker å lage en ramme for oppholdet som ligger så nært det å drive en gård for hundre år siden som mulig.

– Alle deltakerne har ulik opplevelse av det å delta i «Farmen kjendis». Ole har åpenbart hatt det tøft, men de fleste tilbakemeldingene vi har fått fra andre deltagere denne sesongen, og andre sesonger, er at det er krevende å være med, men at det har vært en morsom og god opplevelse å delta.

Og:

– Vi tar alltid tilbakemeldinger fra deltagere på alvor, og vi vil se om vi kan gi enda bedre informasjon i forkant og bedre oppfølging i etterkant, sier Iversen.

«Farmen kjendis»-deltageren er fullt klar over at produksjonen har gjort dette i mange år, og vet hvordan det skal gjøres. Han stiller seg likevel ett spørsmål.

– Folk overlevde for hundre år siden. Jeg følte jeg skulle dø. Vi hadde griser, sauer, kyr og hest, og vi kunne bare slaktet dyrene. De kunne gjort det mer hyggelig for oss. Det var unødvendig når vi hadde midlene. Jeg skulle gjerne slaktet en gris for å få kjøtt i suppa, men av respekt for dyrene gjorde vi ikke det, sier han til VG.