UPS: «Prins» ble til «penis» i mandagens «Farmen kjendis». – Latterlig, mener Ole Klemetsen. Foto: TV 2

«Farmen kjendis» med penistabbe: – Pinlig og flaut for både meg og TV 2

«Lilleprins» sa Ole «Lukkøye» Klemetsen til «Farmen kjendis»-konkurrenten i mandagens episode. I tekstingen ble utsagnet oversatt til «Lillepenis».

Publisert: 19.02.19 17:05 Oppdatert: 19.02.19 17:32







Det er ikke uvanlig i TV-sammenheng at reality-deltagere med utpreget dialekt blir teksten, og i mandagens episode av «Farmen kjendis» slo tekstingen ganske uheldig ut for Ole Klemetsen (47). Observante seere bet seg nemlig merke i at dialogen mellom den tidligere proffbokseren og Erik Anders Sæter (21) tok en litt annen «vending» enn planlagt.

«Der kommer lilleprinsen også. Skal du tørke, du?» sa «Lukkøye» til Sæter mens han sto ute på tunet og vasket opp.

Problemet er at den som tekstet sendingen, tydeligvis heller ikke helt forsto hva Stavanger-mannen faktisk sa.

«Der kommer lillepenisen også. Skal du tørke, du?», sto det i teksten.

Utrolig, mener Klemetsen selv, som ikke helt visste om han skulle le eller gråte da han så oversettelsen.

– Det er helt latterlig. Det er ganske stor forskjell på «lilleprins» og «lillepenis», og så utydelig var det ikke. Det er pinlig og flaut for både meg og TV 2 . Å kalle en gutt for «lillepenis» er bare for dumt, og noe jeg aldri ville sagt på TV, sier Klemetsen, som etterpå så seg nødt til å ringe og beklage seg overfor Sæter.

– Men det var jo ikke min feil, og det skjønte han.

LO GODT: Erik Anders Sæter er fullt klar over at Ole Klemetsen kalte ham «lilleprins», og fikk seg et latterbrøl da «Lukkøye» ringte ham og fortalte om teksttabben. Foto: TV 2

«Lukkøye» ga også TV 2 tydelig beskjed om hva han mente om feilen, som tirsdag ettermiddag fortsatt ligger ute på strømmetjenesten TV 2 Sumo.

– Jeg snakket med TV 2, og de lo først. Da måtte bare jeg le av det også. Den som tekstet dette burde enten forstått hva jeg sa, eller sladdet «lillepenis». Snakk om tabbe, det er nesten så de burde gått ut med en beklagelse, mener 47-åringen, som likevel klarer å smile av feilen.

Til VG sier Erik Anders Sæther at han lo godt da han ble oppmerksom på tabben.

– Jeg vet ikke om teksteren faktisk har tekstet det slik for å være morsom, eller om personen faktisk trodde at han sa det. Ole ringte meg etterpå, og jeg holdt på å flire meg i hjel da han fortalte det.

Ifølge presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, trodde teksteren av programmet at Ole tøyset med Erik Anders, og at det var ordet «lillepenis» som ble brukt i «spøken».

– Dette ble rettet i opp med en gang vi ble gjort oppmerksomme på feilen. Stavanger-dialekten kan noen ganger være litt vrien å forstå for utenforstående, så det er fort gjort å gjøre en liten feil, sier Iversen til VG.