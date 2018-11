VAR KJÆRESTER: Robin Johansson og Sophie Elise Isachsen var sammen i to år. Foto: PRIVAT

Sophie Elise og ekskjæresten i ordkrig om hevnporno

RAMPELYS 2018-11-18T18:16:15Z

Intime bilder av bloggeren Sophie Elise Isachsen (23) ble spredt på nett for snart tre år siden. I en podcast har hun navngitt ekskjæresten Robin Johansson (24) som syndebukk. Nå går han hardt ut mot anklagene.

Publisert: 18.11.18 19:16 Oppdatert: 18.11.18 19:28

– Den siste tiden har jeg vært veldig dårlig og lei meg. Dette har ført til at jeg har snakket med psykolog, fordi jeg har blitt falskt anklaget for å ha spredd bilder, sier Johansson til VG.

I to år hadde Sophie Elise Isachsen og svensken Robin Johansson et stormfullt og etterhvert mye omtalt kjærlighetsforhold.

Rett over nyttår 2016 ble det kjent at paret hadde slått opp . Samtidig hadde et bilde av en lett gjenkjennelig Isachsen i en seksuell situasjon begynt å sirkulere på nettet.

Noen måneder senere gikk hun ut i VG og fortalte at hun var blitt misbrukt på nett.

– Ingen tvil

I september i år, rundt slippet av hennes nye bok, gikk Isachsen til det skritt å navngi offentlig – ved fornavn – hvem hun mente var kilden til bildespredningen. I en podcast med Ida Fladen kom hun med en rekke påstander om ting som skjedde i det stormfulle forholdet med Johansson, blant annet at ekskjæresten var årsaken til at bildet ble spredt.

– Det var ingen tvil i mitt hjerte hvem som har gjort det. Han har sagt at han ikke har gjort det, men altså hva faen, hvem ellers? spør hun der.

Saken fortsetter under videoen.

VG kontaktet Johansson i slutten av september for å få hans versjon av saken, uten å få svar. Fredag kveld, halvannen måned senere, adresserer han Isachsens beskyldninger i en YouTube-video. Der påpeker den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren at han skjønner hvorfor mistanken blir rettet mot ham.

– Sophie er verdens beste jente. Jeg har dessverre gjort mye dumt mot henne, men jeg har aldri delt et slikt bilde av henne. Målet mitt med YouTube-videoen er at man ikke skal tro på alt som blir sagt på sosiale medier, selv om det kommer fra en kjent person, forteller Johansson i videoen.

Sophie sier hun ikke er i tvil om hvem som har gjort det. Hva tror du er årsaken til at hun er overbevist om at det var deg?

– Forholdet vårt var preget av mye dritt. Det var mitt første forhold, og jeg var en direkte slem person i det. Jeg forstår at hun tenker slikt, men hvorfor skulle jeg laget en YouTube-video om jeg faktisk hadde spredd noe? Jeg har gjort mye dritt, men dette vil jeg ikke få skylden for, sier han til VG.

– Har ingen bevis

Isachsen anmeldte Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar» for å ha spredd bildet av henne, men saken ble henlagt på grunn av mangel på bevis. Isachsen klagde senere på politiets henleggelse. To personer ble bøtelagt for å ha delt de intime bildene av bloggeren.

I podkasten til Ida Fladen sier bloggstjernen at hun mener det fantes bevis på at Johansson var skyldig.

Til dette svarer Johansson at politiet fratok han mobilen i over én måned og at saken mot ham ble henlagt.

– Det er derimot to andre personer som er dømt i saken, men ikke meg, sier han, og legger til:

– Jeg er ikke en kjæreste som deler slike bilder av noen jeg bryr meg om. Det var tross alt ikke bare Sophie som var med på det bildet. Jeg var med på bildet jeg også.

Isachsen mener at timingen for spredningen ikke var tilfeldig.

– Det som skjedde var at jeg akkurat vant Vixen-pris. Og var stolt over det. Da flashet jeg en pupp på scenen. Og det var veldig perfekt tidspunkt å spre. Både fordi jeg ikke skulle føle suksess, men også fordi han ville passe inn i mannegruppen Ottar. Så mange trodde jo jeg hadde lagt ut bildet selv med vilje, fordi det var en måte for meg å få oppmerksomhet på, sier Isachsen i podkasten.

Advarte Isachsen

Johansson hevder han har advart Isachsen om at han delte YouTube-videoen gjennom Facebook-siden hennes.

– Hun kommer alltid til å vinne uansett hvem som lyver. Man må uansett prøve å sette foten ned på hvordan man blir behandlet, sier Johansson.

Hva tenker du selv om det å spre slike bilder?

– Det er helt forferdelig å dele slike bilder. Slikt har man til privat bruk. Når jeg er sammen med en jente, er hun mitt alt. Hvorfor skal jeg ville at noen andre skal se nakenbilde av min kjæreste?

VG har prøvd å kontakte Isachsen gjentatte ganger i løpet av helgen, men har ikke fått noe svar. Bloggeren skriver imidlertid på Instagram at hun ikke ønsker å gi oppmerksomhet til saken, men er nødt til å minne seg selv på at hun er et offer.

« Eksen min som spredte hevnporno av meg har tydeligvis laget en video om det der han basicly gir meg skylden, flere år etter. Han fikk ingen dom, men det er kun meg det gikk utover, det var mitt liv som endret seg og min tillit til folk», skriver hun.

Videre avslutter Isachsen med at hun er ferdig med saken og oppfordrer andre til å stå opp for seg selv i en slik sak.