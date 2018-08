TILBAKE PÅ SCENEN: Jakob Oftebro sammen med sin far Nils Ole Oftebro under årets Peer Gynt forestilling på Gålå. Foto: Stein B. Olsen

Trine Skei Grande om Jakob Oftebro: – Imponert over at han er tilbake på scenen

Publisert: 03.08.18 20:04

GÅLÅ (VG) – Lenge visste han ikke hvordan han ville klare det. Men fredag kveld er Jakob Oftebro tilbake på scenen igjen som Peer Gynt etter den dramatiske ulykken i Stockholm i slutten av mai.

For andre året på rad deler han rollen som Peer Gynt med faren Nils Ole Oftebro i det tradisjonsrike Peer Gynt spelet på Gålå i Gudbrandsdalen.

Foran 2300 mennesker, med strålende kritikker fra i fjor sommer da denne forestillingen ble satt opp for første gang i ryggen, var Jakob Oftebro endelig tilbake på jobb igjen.

Og det var mange som lot seg imponere av han var tilbake på scenen såpass kort tid etter ulykken som rammet ham i mai.

Blant dem, kulturminister Trine Skei Grande.

– Jeg synes det er veldig sporty av Jakob å stille som Peer Gynt i år og jeg er veldig glad for at jeg får oppleve han i hovedrollen som Peer, sier kulturministeren til VG.

Også Ellen Horn, som overtar som kunstnerisk leder for Peer Gynt når årets forestilling er ferdigspilt, er full av lovord om Jakobs deltagelse under årets forestilling.

Hun understreker også hvor alvorlig det er at slike situasjoner kan oppstå på en arbeidsplass.

– Jeg blir opprørt over at en slik ulykke som Jakob ble utsatt for kan skje. Det viser også hvor farlig vårt yrke kan være. Det at han klarer å gjennomføre årets forestilling, er det bare å legge seg i støvet for. han viser en enorm gjennomføringskraft og jeg er veldig imponert over at han føler seg trygg nok, sier Horn til VG.

Visse tiltak har blitt tatt for å ivareta Jakobs Oftebros helse. Av hensyn til Jakob og av frykt for at kveldssolen kan bli for sterk, er starten på årets forestilling utsatt med en halvtime.

– Det som har vært en bøye er denne produksjonen her. Det har vært håndfast. Det er med pappa som jeg elsker, og som jeg vet er en støtte for meg. Det er et stykke jeg har gjort før, og det å komme på scenen med pappa igjen har vært det viktigste, sa Oftebro i et intervju med VG på lørdag.

32-åringen hadde forberedt seg i fem måneder, trent fire timer om dagen. Motorsykkel og våpentrening. Han hadde lært seg svensk for kanskje den største rollen han har fått så langt i karrieren: Som actionhelten «Hamilton» i en stor internasjonal produksjon.

Så, plutselig smalt det altså, etter bare to uker på settet. En stor scene med mange statister. En molotovcocktail eksploderer i ansiktet på Oftebro. Han kunne blitt blind.

Opptakten til årets Peer Gynt har så langt ifra vært uproblamtisk for Jakob Oftebro. Etter at han ble skrevet ut fra sykehuset, har han måttet oppholde seg innendørs.

– Det var fare for infeksjon med åpne sår og hyperpigmentering, forklarte han for VG.

Dermed har han de siste ukene heller ikke kunnet være med på prøver på dagtid – og dermed måtte han ha en erstatter på den tiden av døgnet. Den som tok den oppgaven på sparket var Maria Kristine Hildonen (24) – og dermed var den unge Peer en kvinne. Noe som den eldre Peer i pappa Nils Ole Oftebros skikkelse var helt uforberedt på da han stilte opp til dagprøvene.

– Virkningene av ulykken var større enn jeg hadde trodd. Jakob hadde både skiftet kjønn og blitt litt penere, sa han spøkefullt i et intervju med GD .