STORSAMLER: Margaret Tyler viser frem et glasshåndkle som er alt for fint til at det kan brukes til oppvask. Foto: Nina Eirin Rangøy

Kongelig bryllup: Gulldager for samlere og suvenirselgere

Publisert: 17.05.18 19:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-17T17:52:58Z

LONDON/WINDSOR (VG) Teposer, tiaraer, og masker med Meghan og Harrys ansikt. Eller hva med en pappversjon av paret i full størrelse?

Kongelige begivenheter får suvenirindustrien og samlere til å gå bananas i Storbritannia . Butikkene flommer over av offisielle og uoffisielle produkter med bilder av prins Harry og Meghan Markle.

Kort tid etter at forlovelsen ble kunngjort i november kom de første koppene med bilde av paret på markedet.

Nå når bryllupet 19. mai virkelig nærmer seg, er det i ferd med å ta helt av ...

Margaret Tyler (73) fra Wembley dro ens ærend til Queens Gallery ved Buckingham Palace for å kjøpe kaffekopp og asjett.

– Det er i butikken på Queens gallery de har det beste utvalg av offisielle «memorabilia,» forteller hun.

73-åringen er ekspert. Hun har over 10.000 gjenstander med kongelige monogrammer, kroner eller bilder av den britiske kongefamilien hjemme.

Vegger, sofaer, bord, alt flommer over av britiske flagg og vimpler magasiner, puter og porselen med kongelige symboler.

Da VG kommer på besøk, og forteller at vi så en annen variant av det offisielle bryllupsporselenet da vi besøkte Kensington Palace dagen før, planlegger hun sporenstreks en ny tur til sentrum.

Selv om det koster rundt 45 pund for kopp og tallerken – rundt 500 kroner – nøler hun ikke med å kjøpe. Hun må ha alt av minneeffekter rundt bryllupet.

Hun er sannsynligvis Englands mest ihuga rojalist og samler av kongelige suvenirer. Et helt rom er viet Diana. Men nå er det Meghan og Harry som gjelder.

– Disse bestilte jeg fra USA, forteller hun, og peker på dukkene i sofaen; En med langt, mørkt hår og brudekjole, og en med rødt hår og gallauniform.

I anledning bryllupet gis det også ut bøker om paret. Margaret kjøper alt, og gleder seg spesielt til å fordype seg i Katie Nicholls nye bok, «HARRY Life, Loss and Love».

Margaret Tyler skiller ikke mellom offisielle og uoffisielle suvenirer. I samlingen har hun begge deler.

Kongelige minneprodukter

I butikkene i tilknytning til de kongelige eiendommene som er åpne for publikum, selges naturlig nok bare offisielle produkter.

Kongehuset har fått laget egne porselensservicer med parets monogram i anledning bryllupet, omringet av teksten «To celebrate the marriage of Prince Harry and Meghan Markle.»

I butikken på Kensington Palace finner vi også kjeksbokser med parets navn, en minnemynt og et offisielt bryllupsmagasin med grundig presentasjon av den kommende bruden og brudgommen.

Uoffisielle bryllupseffekter

I handlegatene er utvalget større. Når vi går inn i den nærmeste suvenirbutikken på Kensington High Street, kikker hele kongefamilien på oss fra veggen, i pappmaskeform.

Meghan Markle har fått plass ved siden av prins Harry på galleriet.

På hyllene med pyntetallerkener, tekopper og krus står Meghan- og Harry-versjonene ved siden av de med bilder av William og Kate, dronning Elizabeth og prinsesse Diana.

Og mellom dronningens garde-dukker i røde og svarte uniformer og modeller av Big Ben i ulike størrelser, står stabler med spillkort og tebokser, prydet med bilde av Meghan og Harry.

For å bære varene hjem, kan du selvsagt kjøpe et Meghan- og Harry handlenett.

I neste butikk finner vi kopier av Meghans forlovelsesring og et smykkeskrin av porselen til å oppbevare den i.

Og flere varianter av glasshåndklær med bilder av det kommende brudeparet.

Margaret Tyler har også et par slike glasshåndklær. Alt for fine til at noen gang får lov til å tørke oppvasken med dem.

Ifølge ekspeditør Asif bak prins Harry-masken, var det kopper og tallerkener publikum ville ha først. Men jo nærmere vi kommer bryllupet, jo galer blir kundene etter absolutt alt av produkter med bilder av paret. Meghan- og Harry-feberen herjer for fullt.

Denne artikkelen handler om Storbritannia

Bryllup

Prins Harry