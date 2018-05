Cate Blanchett om Weinstein:- Han oppførte seg upassende mot meg

Publisert: 03.05.18 01:40

For aller første gang åpner den australske skuespilleren Cate Blanchett seg om forholdet hun hadde med filmprodusenten Harvey Weinstein.

Cate Blanchett har opp gjennom årene spilt i flere filmer som Weinstein har produsert, deriblant «The Aviator», «Carol» og «The Shipping News».

Skuespilleren er også én av mange kvinner som offentlig har støttet «Time`s Up», bevegelsen som ble startet av en rekke kjendiskvinner i kjølvannet av #MeToo-kampanjen. Blanchett har imidlertid lenge vært taus om forholdet hun hadde til Weinstein, filmprodusenten som angivelig skal ha bedrevet seksuell trakassering av en rekke kvinner.

Det var først under et nylig intervju med Variety , at Blanchett valgte å åpne seg offentlig for alle første gang.

Bakgrunn: – Dette er kvinnene som anklager Weinstein

På spørsmål om hvorvidt produsenten hadde seksuelt trakassert henne eller oppført seg upassende overfor henne, svarte hun følgende:

– Mot meg, ja. Han sa ofte til meg at vi ikke var venner.

Da intervjueren spurte hvorfor, sa Blanchett at det var fordi hun «ikke ville gjøre som han ba henne om».

– Jeg ønsker at menn som Weinstein skal bli holdt for retten. Vi må sette juridisk presedens. Når juridisk presedens er skapt på grunnlag av at folk faktisk blir dømt, kan andre dra fordel av det nettopp fordi presedens har blitt satt, sa hun.

Hun sa også at hun håpet at filmprodusenten ble satt i fengsel dersom han blir dømt for tiltalene som er reist mot han.

Flere søksmål

Weinstein har til sammen blitt beskyldt for å ha seksuelt trakassert over 70 kvinner, men benekter selv alle anklager om samleie uten samtykke.

På mandag leverte også Ashley Judd (50) inn et søksmål mot den tidligere filmmogulen til en domstol i Los Angeles. Der anklager hun ham for å ha sabotert karrieren hennes etter at hun avviste hans seksuelle tilnærmelser.

Søksmålet inkluderer blant annet påstander om at Weinstein hindret henne i å få en ledende rolle i «Ringenes Herre»-trilogien.

Ashley Judd er blant annet kjent for sine roller i TV-serier som «Startrek: The Next Generation» og «Twin Peaks», og filmer som «Heat» og «Double Jeopardy».