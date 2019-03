«Game of Thrones»-forfatteren vet ikke hvordan TV-serien ender

George R. R Martin avslører i et intervju at han ikke vet slutten på den populære serien, som går inn i sin siste sesong i april.

Publisert: 08.03.19 09:23







Det er 23 år siden den første « Game of Thrones »-boken ble utgitt av den nå 70 år gamle forfatteren George R. R Martin. Den sjette boken i serien, «The Winds of Winter» har imidlertid latt vente på seg i hele syv år. Allerede i sesong fire av TV-serien begynte historien å avvike fra romanene, og forfatteren valgte å trekke seg ut.

Det betyr at handlingen i serien langt på vei har overskredet historielinjen i bøkene, og i april får TV-seerne den åttende og avsluttende sesongen servert.

Det til tross for at George R. R Martin tenker å avslutte historien med en syvende bok.

les også «Game of Thrones»-stjernen brøt sammen etter siste innspillingsdag

I et intervju med EW forteller forfatteren at ikke engang han vet hvordan TV-serien ender.

– Jeg har ikke lest manuset for finalesesongen og jeg har ikke hatt mulighet til å besøke innspillingen fordi jeg har jobbet med «The Winds of Winter». Jeg vet noe av det som skjer. Men det er mange mindre karakterer som de kommer opp med på egen hånd. Og selvfølgelig, de tok meg igjen for flere år siden. Det kan være store avvik, forteller han.

Han forteller at til tross for at serien avslutter snart, så er det langt fra slutten for ham.

– Jeg bør leve lenge, for jeg har mye jobb igjen, sier 70-åringen.

MØTTE VG: George R.R. Martin møtte VG i Stockholm i 2015. Foto: Ingvill Dybfest Dahl/VG

HBO slapp traileren til den avsluttende sesongen denne uken, og fansen kunne puste lettet ut da den norske skuespilleren Kristofer Hivju (40) igjen dukker opp som karakteren Tormund Giantsbane.

Det siste kapittelet i TV-serien har premiere 14. april i USA, og er tilgjengelig for norske TV-tittere fra 03 natt til 15. april. I VGs TV-guide får du oversikt over strømming og sendetider for «Game of Thrones».

Den avrundende sesongen byr på totalt seks episoder og blir dermed den korteste runden i «Game of Thrones». Hver episode vil til gjengjeld være på 90 minutter, og ikke 60 som tidligere.