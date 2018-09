Gunhild Stordalen: – Ga Petter sjansen til å gå fra meg

Da Gunhild Stordalen (39) innså hvilken kamp hun sto overfor, ga hun ektemannen Petter Stordalen mulighet til å gå fra henne.

– Jeg elsket ham så mye, og jeg kjenner hans natur og verdier. Hvis han begynte på den reisen med meg, ville han aldri ha gått fra meg, selv om jeg hadde bedt han om det, sier Gunhild Stordalen (39), som fredag sitter i stolen hos «Skavlan» på TV 2.

Hun forteller at hun ikke visste om ektemannen Petter Stordalen innså hvordan livet hennes kunne endre seg, som følge av den uhelbredelige sykdommen.

– Jeg ville gi han sjansen før det var for sent, og gi han en mulighet til å gå fra meg da.

På spørsmål fra programlederen Fredrik Skavlan om hva ektemannen svarte, sier 39-åringen:

– Han sa at det ikke var et alternativ.

Intervjuet ble spilt inn i Stockholm i forrige uke. Resten av programmet er spilt inn i New York denne uken.

– Ingen effektiv kur

Stordalen er for tiden aktuell med selvbiografien «Det store bildet», hvor hun forteller åpent om kampen mot den sjeldne, livstruende sykdommen systemisk sklerose.

Stordalen fikk påvist sykdommen i 2014 , og har siden den gang kjempet for livet. Under den årlige konferansen TEDMED i Palm Springs i USA, sa hun at symptomene startet med en sportsskade, som aldri helbredet, og som fortsatte å utvikle seg over tid.

Hun har gjennomgått to runder av en eksperimentell og risikofylt stamcellebehandling, og vært åpen om at hvis sykdommen kommer tilbake nå, finnes det ingen muligheter for en tredje runde.

– Akkurat nå er det ingen effektiv kur for min sykdom, sa Stordalen under konferansen.

Har grått seg i søvn

Da Stordalen gjestet «Skavlan» i 2015, hadde hun vært gjennom den første behandlingen. I fjor høst fikk hun et tilbakefall.

Ett av symptomene som da kom tilbake, var en svært intens kløe.

– Det høres jo veldig rart ut at kløe kan være så vondt. Jeg tror de som har opplevd svangerskapskløe kanskje har en idé om hvordan det føles når det kjennes ut som at maur kryper under huden, sier Stordalen til Fredrik Skavlan.

– Jeg har grått meg i søvn mange netter. På det verste måtte Petter klø meg, mens jeg lå med hårbørste. Det var ingenting som hjalp av smertestillende. Det var noen tøffe runder.

– Alltid visst at jeg var syk

I biografien, som er ført i pennen av Pilar-forlegger Jonas Forsang, forteller Stordalen at hun hele livet har følt at hun har hatt dårlig tid.

«Det er som om jeg har hatt en indre klokke, en sånn som de har på basketkamper, hvor hundredelene raser nedover. Bare at det har vært noe galt med min. Som om den har gått for fort.»

De første sykdomsanfallene fikk Stordalen, som selv er utdannet lege, allerede da hun gikk på videregående. Under hele oppveksten holdt hun anfallene hemmelig.

«Men jeg visste. Jeg visste, slik jeg alltid hadde visst. Slik jeg hele livet hadde fortrengt. Alle anfallene. Alle gangene jeg hadde hovnet opp. Alle gangene jeg hadde blitt akutt dårlig. Selvfølgelig hadde noe i meg visst at jeg hadde en underliggende sykdom. Jeg ville bare ikke innrømme det for meg selv» , heter det i et utdrag fra boken.