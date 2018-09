1 av 9 PAR 9: Amalie Snøløs Frode Hansen

«Skal vi danse» er i gang- Dorthe Skappel startet ballet

«Skal vi danse» hadde premiere på sin 14. sesong i kveld, som førstemann ut innrømmet Dorthe at hun har hatt sommerfugler i magen før debuten.

– En fin start, men du trenger noe mer innlevelse, var tilbakemelding Dorthe Skappel (55) fikk da hun entret parketten i sesongens første sending i «Skal vi danse».

TV-dronningen stakk av med fire seksere, og endte dermed opp med 24 poeng.

– Det var akkurat som om jeg var seks år igjen, fortalte Dorthe programleder Anders Hoff, og sammenlignet opplevelsen med følelsen barnebarnet hennes hadde da hun var på vei til første skoledag for to uker siden.

Dorthe har tidligere fortalt VG at hun ikke akkurat er noen treningsnarkoman, men sier hun har konkurranseinstinkt så det holder.

Den 55 år gamle TV-dronningen er mer kjent for sin rolle som programleder for «God kveld Norge» enn for sin treningskarriere.

– Jeg er verdens dårligste på å trene, for jeg synes det er så drepende kjedelig. Jeg er nødt til å ha et slags mål, noe å trene mot. Da blir det gøy. Da går jeg «all in», som betyr at hvis jeg først begynner med trening som det her – blir det helt altoppslukende og nesten manisk. De rundt meg vil nok påstå at jeg blir manisk, uttalte hun etter at deltagelsen hennes ble offentliggjort tidligere i sommer.

Fotballføtter

Etter Dorthe Skappel var det Jan Gunnar Solli sin tur.

Solli, som er DJ, og tidligere fotballspiller, imponerte dommerne med både hoftebevegelser og rytme.

Fikk poeng av eksen

VGTVs egen Morten Hegseth har ekskjæresten i dommerpanelet.

Tore Petterson lovet å være proff i tilbakemeldingene, men påpekte etter dansen at Hegseth ikke så ut til å ha helt kontroll over kroppen, noe Petterson sa han selv aldri har hatt over kroppen til Morten heller.

Men han fikk beskjed om at han hadde kveldens største smil, og Morten selv fortalte etter dansen at han hadde fått melding av en venninne som sa han skulle glemme nervene, og bare ha det gøy med å danse.

Romantisk vals

Tidligere «Paradise hotell»- deltager Martine Lunde er også med i årets «Skal vi danse».

En av de andre deltagerne er kjæresten Aleksander Sæterstøl.

– Du må jobbe mer med balansen din, og mer med hofter og knær, var en av tilbakemeldingene Lunde fikk av dommerne.

Egor Filipenko syns Lunde hadde god flyt, og at hun hadde en bra start på parketten.

Det viste også poengsummen bloggeren stakk av med. Hun fikk hele 29 poeng, og hoppet rett til topps sammen med Jan Gunnar Solli.

Kjæresten nestemann ut

– Jeg klarte ikke spise i går kveld, fortalte Sæterstøl, som danset Cha-cha-cha i sin første dans.

Aleksander har hatt litt vondt i foten den siste uken, og kunne derfor ikke øve på begge dansene han skal vise frem i kveld.

Han klarte likevel å ta med seg 20 dommerpoeng. Noe som plasserer han ni poeng under kjæresten Martine på rankinglisten.

Roet seg med champagne

Aune Sand fortalte dommerne at han hadde drukket to flasker champagne for å roe nervene før kveldens premiere, og at Frank Løke, som Aune var sammen med i «Farmen Kjendis», lovet en heidundrendes premierefest etter at dansen er over.

– Du er et følelsesmenneske, og du klarte å levere dine personlige følelser i denne dansen, sa dommer Trine Dehli Cleve til Sand da han var ferdig.

– Du har en poetisk, vakker innlevelse, sa Merethe Lingjærde, om valsen til Aune.

Tore Petterson syns Aune overrasket på en veldig positiv måte, og ga Aune hele syv poeng.

Sand hadde med seg kona Marianne, dattere Lillemor, broren Vebjørn og sønnen Andre i salen.

– Min kjære mor ble rullet inn på et sykehus i går, fortalte Aune, som ville takke de som jobbet i helsevesenet etter dansen, fordi de tok så godt vare på dem som trenger det.

Kunstneren endte til slutt med 26 poeng.

Fargeklatt

– Du er akkurat den fargeklatten som vi opplever når du er i ditt eget program, sa dommer Trine Dehli Cleve til Einar Nilsen, og roste «Tid for hjem»-profilen for at han var en fargeklatt og like eksplosiv og morsom i «Skal vi danse» som det han er i «Tid for hjem».

27 poeng endte TV-maleren opp med etter dansen, og endte dermed høyt opp på rankinglisten.

Farmen-profil

Amalie Snøløs ble kjent da hun deltok i TV 2- programmet «Farmen». I kveld danset hun med Jørgen Nilsen, og kunne fortelle at hun tidligere har spilt fotball aktivt, og har et stort konkurranseinstinkt.

– Det ble litt surring, da Amalie etter dansen.

– Du er en blanding av snø og det sarte, og det helt sylskaper, sa dommer Merethe Lingjærde til Snøløs etter dansen.

Dommeren mente Snøløs hadde stort potensiale.

– Men du må fullføre fra A til Å, understreket Dehli Cleve.

Amalie Snøløs endte likevel opp med 23 poeng.