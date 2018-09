«EX ON THE BEACH»: Fra venstre: Rikke Isaksen, Henrik Elvejord Borg, Melina Johnsen, Daniel Aakre Pedersen, Malin Håvardsdotter Jensen, Adrian Sellevoll, Cecilie Andrea Røising og Lloyd Lawrence Lorenz. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

Psykolog om «Ex on the beach»: - De unges psyke må være sterk

Psykolog Rolf Lindgren stiller spørsmålstegn ved Discoverys evne til å plukke ut deltagere til skandaleserien «Ex on the beach». TV-psykolog Peder Kjøs er på sin side ikke bekymret for eksponeringen deltagerne blir utsatt for.

Den norske versjonen av reality-programmet «Ex on the beach» skaper reaksjoner hos flere, og kritikken har haglet mot Discovery etter kontroverser som gruppesex, mobbing, ekstreme krangler og nakenhet.

Mandag kunne VG fortelle at deltagerne i programmet har måttet skrive under på en kontrakt som er umulig å si opp. Kontrakten viser også at produksjonsselskapet Rubicon utbetaler to beløp på 5000 og 10.000 etter hvor lenge hver deltager er med i programmet.

Flere deltagere VG har snakket med mener pengene fungerer som motivasjon og belønning for å lage god TV basert på krangler, intime relasjoner og fyll. Onsdag gikk manager Erland Bakke og TV-produsenten Lasse Hallberg ut og kritiserte programmets innhold, samt kontrakten.

– Deltagerne må ha en sterk psyke

Psykolog Rolf Lindgren har 25 års erfaring med personlighetstesting. Han mener at produksjonsselskaper som velger ut reality-deltagere må være spesielt oppmerksomme på deltagernes fortid før de blir eksponerte på TV.

– Man vet aldri hva som utløser reaksjoner i etterkant av en slik eksponering. Jeg vil si at psyken til unge mennesker som deltar i et reality-program må være sterk med tanken på hvilke reaksjoner de kan få i etterkant.

I et intervju med VG+ publisert onsdag forteller Melina Johnsen (22) om drapstruslene hun fikk etter at hun kranglet med en annen «Ex on the beach»-deltager på skjermen.

– Etter at første episode gikk på TV, opplevde jeg at min verden endret seg totalt. Jeg fikk veldig mye hat etter det jeg hadde sagt. Folk fikk se min harde side med en gang, og ikke hvor snill og god jeg egentlig er.

Telefonen hennes ringte og vibrerte i ett sett uten pause. Johnsen gikk ikke ut døren på mange dager, og ville være rundt folk hun stolte på og følte seg trygg rundt.

– Det var veldig tøft. Jeg trodde ikke at det skulle bli så voldsomt med en gang. Folk truet med å drepe meg, og sa at jeg burde ta mitt eget liv. Jeg ble jo veldig redd av det, sier Johnsen som har fått tilbud om psykologhjelp av Discovery etter hendelsen.

Stiller spørsmål ved deltager-utvelgelsen

Psykolog Lindgren mener det er umulig å si noe om langtidseffekten det vil ha psykisk å være med på et reality-program, og at det i seg selv er skremmende.

– I et program som «Ex on the beach» hvor gruppesex vises for åpent kamera, handler dette blant annet om at intimitetsgrensene til deltagerne flyttes. Hva slags konsekvenser dette vil ha for disse menneskene senere er ekstremt uforutsigbart, sier Lindgren.

Han forteller at et individs reaksjonsmønster henger sammen med hva et menneske har opplevd i barndommen og ungdomsårene. Han mener det er utfordrende å se disse sammenhengene, selv for personen det gjelder. Reaksjoner kan oppstå i etterkant, sier han.

Lindgren snakker av erfaring når han påpeker på at det kan ta lang tid for et menneske å åpne seg om vanskelige opplevelser fra fortiden, og at eventuelle hendelser lett kan skjules. Derfor kan være utfordrende for produksjonsselskapet å vite om alle faktorer av betydning for hver enkelt reality-deltager.

Lindgren sier han er nysgjerrig på hvordan deltagerutvelgelsen har foregått, og hvilke metoder som har blitt brukt.

– Hvordan klarer de i løpet av kort tid å kartlegge hva hver enkelt deltager har opplevd, hvordan de har taklet det og hva slags følger TV-eksponering og oppmerksomhet vil få for dem i etterkant av deltagelsen? Jeg vil gjerne vite hvordan, for da har jeg bruk for det i praksisen min, legger Lindgren til.

Peder Kjøs: Deltagerne vet hva de er med på

Psykolog Peder Kjøs sier til VG at unge som deltar i et reality-program som «Ex on the beach» som regel vet hva de går til.

– Folk utsetter seg for de merkeligste ting, og som regel har ting man gjør konsekvenser. Dette er noe de velger å være med på, og den sosiale eksponeringen de utsettes for i etterkant er en følge av det. Positiv, som negativ. Det er en risiko som folk tar ved å melde seg på et reality-program, sier Kjøs.

Han mener det er vanskelig si noe om langtidsvirkningene mentalt det har å delta i et program som hovedsakelig handler om sex, intriger og fyll, men at reaksjonene som eventuelt oppstår ikke må forveksles med psykisk helse.

– Alle kan gå gjennom vanskelige perioder i livet hvor man opplever negative reaksjoner, men det må ikke forveksles med psykisk helse. Jeg er ikke bekymret for disse menneskene. Vi lever i en tilgivende kultur, og det er ikke sikkert at oppførselen deres i programmet vil påvirke jobb eller fremtidige muligheter. Det kommer helt an på hva du vil gjøre i livet.

Discovery: - Vårt team består av Norges mest erfarne TV-psykologer

VG har stilt følgende spørsmål til Hanne McBride, mediesjef i Discovery Norge:

– Hvordan blir deltagerne testet for om de er psykisk og fysisk sterke nok til å takle et programkonsept som «Ex on the beach»?

– Hvordan blir de ivaretatt av kanalen før, under og etter innspilling - og ikke minst etter at det er begynt å rulle på skjermen?

Dette er McBride sine svar:

– Vi har etter hvert opparbeidet oss 20 års erfaring med å velge ut deltakere til realityformater, og de som har jobbet med Ex on the Beach Norge har castet hundrevis av deltakere gjennom årene. I teamet er både produsent og executive producer i tillegg til et psykologteam. Det gjøres grundig research, og det dykkes dypt i deltakernes evne til å forstå situasjonen de går inn i og hvilke konsekvenser, positive og negative, deltakelsen kan ha.

– Det å jobbe som psykolog på en realityproduksjon er et eget fag, som rommer mye mer enn bare utvelgelsesprosessen. Jeg forstår at det for utenforstående kan være vanskelig å skjønne kompleksiteten i oppdraget. Vårt team består av Norges mest erfarne TV-psykologer. De er med på arbeidet med både de psykologiske og etiske spørsmålene i produksjonen, og sørger for at deltakerne får individuell oppfølging etter behov så lenge det er nødvendig. Teamet vårt er det mest kompetente på dette feltet her til lands.

– Når du melder deg på et realityprogram i 2018, har du gode forutsetninger for å vite hva du går til. Deltakerne er grundig informert om hvordan både innspilling og videre prosess forløper, fra innspilling til programmet går på skjerm og i etterkant av publisering. Vi har tett kontakt med dem hele tiden, også etter at programmet er ferdig på skjerm, både fra produksjonens side, fra kanal, og de har også tilgang på psykolog, skulle de trenge det.