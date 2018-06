FORELSKET: Kourtney Kardashian og Younes Bendjima viser kjærligheten på ferie i Italia. Foto: Agostino Fabio / GC Images

Kourtney Kardashians hete ferie med Younes Bendjima

Publisert: 26.06.18 23:16

RAMPELYS 2018-06-26T21:16:14Z

Reality-stjernen og den fjorten år yngre modell-kjærestens bilder fra kjærlighetsferien i Italia får nettet til å koke.

Trebarnsmoren Kourtney Kardashian (39) har funnet lykken med modellen Younes Bendjima (25). Nå er paret på ferie i Italia , og de hete bildene kjendisparet legger ut går verden rundt.

På ett av bildene ser du snart 40 år gamle Kourtney og Younes i en hule på øya Capri. Her badet paret i krystallklart vann, og begge la ut korte filmsnutter både på Snapchat og Instagram for å dokumentere svømmeturen (bla til bilde nummer tre for å se bildet av paret).

Og den eldste Kardashian-søsteren er ikke blyg når hun legger ut lettkledde bilder av både seg selv og kjæresten fra den romantiske ferien.

KUWTK-stjernen møtte Bendjima på et utested i 2016, og paret er tilsynelatende fortsatt svært forelsket.

Kourtney var tidligere sammen med Scott Disick (35). Parets forhold ble behørig dokumentert i realityserien «Keeping Up With The Kardashians», men etter flere år med opp- og nedturer, blant annet på grunn av Disicks alkoholproblem, fikk trebarnsmoren nok og forlot ham.

Disick selv er i dag sammen med 19 år gamle Sofia Richie.