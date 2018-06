Jan Thomas i Pride-krangel

PROVOSERT: Komiker og TV-personlighet Adam Schjølberg reagerer kratig på at Jan Thomas mener Pride viser fram én type homofile. Foto: Privat

Adam Schjølberg (36) provoseres kraftig etter at Jan Thomas kritiserer Pride-paraden for å bare fremme én type homo. – Det er høl i huet, da har du ikke fulgt med, sier han.

Kjendisstylist Jan Thomas Mørch Husby gikk fredag ut i Dagbladet og sa at han ikke relaterte seg til deler av Pride-paraden.

– Den «sex, drugs & rock'n'roll»-delen, som det blir presentert som i mange land, skjønner jeg ingenting av. Samtidig skjønner jeg at man er nødt til å lage mye støy for å vise at «her er vi», men jeg synes det er trist at man er nødt til å gjøre det, sier han til avisen.

– Lite oppgående

Det får TV-personlighet og komiker Adam Schjølberg til å se rødt blant alle regnbueflaggene. Han gikk først ut på Instagram-stories og blåste ut mot Husby. Til VG sier han at mener uttalelsene til Husby viser lite forståelse for hva Pride er.

– Det framstår som utrolig lite oppgående. Han har glemt at det er en hel uke med debatter, appeller og kunstutstillinger. Det handler om retten til å definere sin egen familie. Å si at Pride bare viser én type homo er helt høl i huet, da har du ikke fulgt med, sier han.

Lørdag ble Pride-uken avsluttet med fargesprakende parade gjennom Oslos gater.

Schjølberg understreker at paraden er selve avslutningen på en uke med Pride. Og han kjenner ikke igjen beskrivelsen til Husby om at det bare er én type homofile som går i paraden.

– Det er politibetjenter, sykepleiere og alle typer folk. Hvor fuckings blind er du, sier han oppgitt.

– Brett opp ermene!

Husby sier i artikkelen at han selv ikke har mulighet til å delta på paraden i år.

– Du får prøve å gjøre noe med det da, hvis du er så jævla misfornøyd. Du får ikke lov til å sitte bak en trygg gardin i stuen din og klage. Da får du brette opp ermene og vise hvem du er, oppfordrer han.

Komikeren mener at Pride ikke handler om å skli inn i mengden, men å kjempe for retten til å bli akseptert som den personen man er.

– Det er veldig fint at man har kommet til et punkt hvor det å være homo blir sett på som vanlig. Men det skal ikke være sånn at man skal føle at man må holde seg i båten i frykt for å miste noe. Målet har aldri vært å tilfredsstille borettslaget eller å ikke synes i mengden, påpeker han.

Mener Pride ligner porno

Husby presiserer til VG at det han ønsket å få fram, er at han ikke ønsker at den seksualiserte delen av Pride overskygger budskapet og kampen for homofile rettigheter.

– Problemet og utfordringen er at i paraden forsvinner mye av det vakre og det fine i det som dreier seg om sex, i et virvar som ligner på en pornofilm, sier han.

– Når vi får mulighet til å marsjere i gatene sammen med toppolitikere og et titalls tusen mennesker som feirer dagen vår. Jeg bare sier at vi trenger ikke å tvinge sexlivet vårt på dem som kanskje skal endre holdning.

Hyller det fargerike og kreative

Husby forteller at det ikke betyr at Pride ikke skal være fargerikt, fullt av glitter, fjærboer, lakk og lær.

– Det er kreativt, noe jeg applauderer, det er en fargerik mengde av folk. Å være gay betyr jo happy. At det er flåter med drag queens viser hvem vi er som folk, sier han.

Han erkjenner også at det har kommet ut noe feil at det i Dagbladets artikkel står at han mener det bare er én type homofile i paraden.

– Jeg mente aldri å si at gayparaden bare er ett stykk folk. Leser man saken i sin helhet, og kjenner meg som person, vet man at det ikke er verdier jeg står for, understreker han.

Hans største budskap er:

– La oss bruke stemmen vår i kjærlighetens navn!