SELGER MENNESKELIGHET: Aurora Aksnes, en av våre største internasjonale artiststjerner for tiden, mener hun blir misforstått av mange når hun trer frem i offentligheten med et budskap. Foto: Frode Hansen

Aurora Aksnes: – Jeg selger ikke meg selv

Publisert: 18.06.18 16:40 Oppdatert: 18.06.18 16:57

Når Aurora Aksnes (22) kysser en kvinne i sin nye video, er det ikke for å spille på sex.

Vår nye verdensstjerne er krystallklar på at det er forskjell på seksualitet og sensualitet, selv om hun for et par år siden sa i et Klassekampen-intervju at «jeg er helt bestemt på at det aldri skal være noe sensuelt i mitt visuelle inntrykk».

– Å spille på sex er veldig annerledes enn den sensuelle natur. Jeg selger ikke meg selv, men menneskelighet. Og medmenneskelighet. Det er trist at verden ikke klarer å se forskjellen, sier Aksnes, som mener dette ligger i bakhodet til oss alle sammen.

– Da begynner vi å lete etter noe mørkt i det uskyldige. Eller at enda et menneske skal trå feil. Jeg mener at alt som er i vår natur går hånd i hånd. Og jeg vokser, og blir eldre. Og finner stadig ut hvor mye styrke det er i min natur, sensuell eller ikke, sier Aurora Aksnes til VG.

Det er videoen til hennes nye single , «Queendom», hun snakker om. Reaksjonene har ikke uteblitt fordi hun omfavnes av en sort mann og senere kysser en annen kvinne i denne videoen, som er full av sensualitet.

I låten maner hun frem en visjon om å samle dem som ikke blir hørt eller sett til en armé.

«The silent ones are my choir. The women will be my soldiers, with the weight of life on their shoulders», heter det i «Queendom».

– I hvilken grad er denne låten feministisk?

– Det er mye mer enn en feministisk tanke, det er en ganske lang tanke som strekker seg over alle og alt som lever. Det er en verden der det er mer balanse. Den er feministisk også fordi det er noe som har vært i ubalanse i all tid, sier hun.

Aksnes påpeker at ubalansen fremdeles er der, i mange land og på mange plattformer.

– Den er for dyr og barn, som i mange samfunn ikke blir tatt på alvor eller respektert, det er jo lett å skade noe som er mindre enn deg selv. Den er også for planeten, som er det kjæreste vi har, og som vi spesielt nå er et ganske ubalansert forhold til, sier Aurora Aksnes.













MYE PÅ HJERTET: Aurora Aksnes har mye på hjertet og akter ikke å holde det hemmelig, sier hun.

Som norsk artist har hun selv fått en unik plattform over hele verden, ikke minst i USA der hun både har turnert og opptrådt på de aller største talkshowene. Hun kom nylig hjem fra den svære Coachella-festivalen, og nylig ble det kjent at hun har tittellåten i Tim Burtons kommende «Dumbo»-film .

Men borte bra, hjemme best. I et av sine ferske Instagram-innlegg danser hun lystig foran Ole Bulls hjem, Lysøen, som betyr noe helt spesielt for henne.

– Jeg har alltid hatt lyst på en egen øy. Mest fordi det ikke er andre mennesker der. Man kan gå naken i hagen uten at noen blir redd. Jeg vokste opp ved siden av Ole Bulls Lysøen og har alltid hatt et veldig nært forhold til han og det vakre slottet hans. Og jeg vil nok la folk møte min musikk i det slottet. Jeg tror de vil bli så glade at de sprekker, smiler hun.

– Hva gjør du når du vil komme vekk fra all støyen rundt deg?

– Det er faktisk noe jeg er veldig flink til, og det er jeg stolt av! Før måtte jeg fysisk lukke øynene og drømme meg skikkelig vekk, men nå må jeg ikke det. Jeg kobler vel ofte ut for mye, og det hender at jeg krasjer inn i ting når jeg går. Eller snubler. Når jeg er hjemme, er stillhet det beste. Stillhet og te – te som lukter bedre enn den smaker, sier hun.

Aksnes innrømmer at det er nødvendig å logge av noen ganger. Hun er svært aktiv på sosiale medier og elsker sine fans – eller sine «warriors and weirdos», som hun også kaller dem. Men av og til kan det bli for mye.

– Jeg er veldig glad i dem. Og jeg er veldig fast bestemt på å ta vare på dem så godt jeg kan. De bryr seg veldig om meg til gjengjeld, også tror jeg alle forstår når det blir for mye! Av og til er det veldig ekstremt om man blir fulgt etter til restauranten man spiser på, eller til baren man vil danse i! Eller om det er veldig mange på en gang, og du har dårlig tid og ikke klarer å si fra at du må gå. Det spørs veldig på dagsformen. Noen dager er energien uendelig, andre dager ikke til stede i det hele tatt.

– Men sammen – som en stor hær – er dere sterke?

– Jeg tror musikk ofte kan bli til en bevegelse. Om musikken har en sterk mening som treffer nok folk på rett tid. Musikk er jo et verktøy, av og til for å flykte fra ting, takle ting, forstå ting eller faktisk forandre ting. Og det er masse jeg har på hjertet for tiden, sammen med mange andre. Og jeg har ikke tenkt å holde det hemmelig for verden!