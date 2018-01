TØFF KAMP: Tvekampen mellom Johanne Thybo Hansen og Inga Berit Lein ble av det knallharde slaget. Først etter nesten 50 minutter ble det klart at Inga Berit kan se fram mot en ny uke på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

Hemmelig e-post snudde «Farmen» på hodet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.01.18 22:07

«Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen ville hjem fra «Farmen kjendis». Så ville hun bli. Nå avslører hun hvorfor.

Årets «Farmen kjendis» har vært av det dramatiske slaget, og det ble ikke mindre dramatisk i søndagens episode, der «Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen tapte tvekampen i tautrekking mot tidligere bonde i «Jakten på kjærligheten», Inga Berit Lein.

For som om ikke det var nok, trakk også kjendisstylist Erlend Elias seg, etter at han følte seg mobbet hjem fra gården.

– Prøvde virkelig

For «Jegertvilling» Johannes del ble det en uke i berg og dalbanens tegn. Først ville hun hjem, men til slutt endte hun opp med å gi alt for å bli værende.

– Den største grunnen til at jeg valgte tautrekking var at jeg følte det var litt 50–50 mellom oss. Dessuten har jeg alltid hatt lyst til å prøve denne øvelsen. Men jeg tror jeg ville tatt henne i melkespann, forteller hun til VG.

I forrige uke tapte søsteren Kristine sin tvekamp med vilje. Og mange tror nok at det samme gjaldt Johanne nå. Men det er ikke tilfellet.

– Nei, jeg prøvde virkelig å vinne. Vi holdt på i over 40 minutter, og til slutt stivnet hendene mine fullstendig. Da hadde jeg rett og slett ikke mer å gi, sier hun.

Fikk lese e-post

Tidligere i uka fikk TV-seerne se at Stian «Staysman» Thorbjørnsen hadde en lang prat med den gjenværende «Jegertvillingen» for å motivere henne til å bli på gården. Men det var en helt annen ting som fikk tvillingen til virkelig å bite tennene sammen - og som gjorde at alt ble snudd på hodet.

– Produksjonen visste at jeg ville hjem. Og så ville de jo holde meg der. Kjæresten min, Ole Martin, hadde sendt en e-post til produsenten, og en dag kom produsenten inn til meg og viste meg e-posten, avslører hun.

– Og hva sto skrevet i denne e-posten?

– Han skrev at han var så stolt av meg, og at han ville at jeg skulle stå på videre. Og at alle hjemme hadde det bra - hundene mine også. E-posten motiverte meg såpass at jeg plutselig ville bli værende, sier «Farmen kjendis»-deltageren, som ble svært følsom etter å ha lest innholdet i det som var skrevet.

– Jeg begynte å hylskrike, innrømmer hun.

Lei av alt bråket

Det har vært mye bråk på «Farmen kjendis»-gården denne uka, spesielt etter at utfordrerne Mira Craig og Pål Anders Ullevålseter ankom gården. Etter flere småampre episoder , endte det med at Mira Craig var den av utfordrerne som ble sendt hjem på onsdag.

– Det var mye tull som skjedde denne uka. Og det i seg selv var veldig umotiverende for meg. Det var unødvendig mye bråk, og det hendte at jeg tenkte at «Dette gidder jeg ikke være med på», erkjenner Johanne.

Ifølge den jaktglade tvillingen ville ikke Inga Berit ha valgt henne til kamp, dersom ikke Erlend Elias hadde trukket seg like før, ettersom Erlend da sannsynligvis ville blitt storbonde - igjen - dersom hun skulle vinne kampen.

– Godt «polstret»

Og da Johanne valgte øvelsen tautrekking, hadde hun aldri sett for seg at kampen skulle vare så «forferdelig» lenge.

– Nei, det hadde jeg aldri trodd. Men det er jævlig god trening! Jeg var rød som en tomat når kampen var ferdig, men merkelig nok var jeg ikke stiv eller støl.

– Kanskje fordi du er så godt trent, Johanne?

– Nja... Eller så er det fordi jeg er så godt «polstret», humrer Johanne Thybo Hansen.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at Johanne fikk lese en e-post fra kjæresten mens hun var inne på gården. Dette er derimot ikke vanlig praksis, mener han.

- Nei, det er ikke vanlig. Johanne hadde muligheten til å ringe samboeren, som håndterte hennes «business» mens hun var på Farmen kjendis, en gang i uka. Denne muligheten hadde hun ikke benyttet seg av i løpet av oppholdet. Vi syntes derfor det var greit at hun fikk en oppdatering hjemmefra på e-post, sier han til VG.