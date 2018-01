FÅ KVINNELIGE VINNERE: Grammy-sjef Neil Portnow (t.v.) sammen med kveldens store vinner, Bruno Mars. Flere mannlige enn kvinnelige artister vant et trofé under årets Grammy, noe skapte debatt i sosiale medier. Foto: Christopher Polk / AFP

Grammy-sjefen etter kritikk: – Kvinner må ta steget frem

Publisert: 31.01.18 01:49

RAMPELYS 2018-01-31T00:49:04Z

Emneknaggen #GrammysSoMale har blitt hyppig brukt på Twitter både før og etter Grammy-utdelingen. Nå svarer Grammy-sjef på kvinnekritikken.

Mange av fjorårets aller største stjerner og artister ble hyllet stort under årets Grammy-utdeling. Men blant kveldens gledestårer og takketaler oppsto også en helt ny emneknagg på sosiale medier, nemlig #GrammysSoMale, som kan oversettes til «veldig mannlig Grammy».

For den eneste kvinnen som stakk av med en pris under den TV-sendte delen av prisutdelingen, var den kanadiske artisten Alessia Cara (21), som mottok prisen «årets nykommer».

17 priser

Flere medier, deriblant Time og Daily Mail , peker også på at Cara var den eneste kvinnen som vant en pris i en av de gjeveste kategoriene. Kveldens store vinner ble Bruno Mars, som vant i seks kategorier , deriblant «årets album».

Ifølge BBC fikk kvinner eller band som er frontet av kvinner, 17 priser totalt. I alt ble 84 priser delt ut.

På Twitter mener noen at kjønnsforskjellen utgjorde et problem, mens andre argumenterer for at årets beste artister rett og slett har vist seg å være menn.

Må ta steget frem

Grammy-sjef Neil Portnow svarer på #GrammySoMale-kritikken i et intervju med Variety. Han mener kvinnelige artister må «ta steget frem».

– Jeg tror at det må starte med kvinner som har kreativitet i hjertet og sjelen, som vil bli musikere, som vil bli ingeniører, produsenter, og som ønsker å bli en del av industrien på en utøvende måte. De må ta steget frem, fordi jeg tror de vil være velkomne, sier Portnow og legger til:

– Jeg har ikke personlig erfaring med murveggene dere møter, men jeg tror at det er vårt ansvar som bransje å sørge for at det er tydelig at alle er velkommen og at vi skaper muligheter for de menneskene som ønsker å være kreative.

I et åpent brev som popartisten Pink har lagt ut på Twitter , svarer hun på Portnows uttalelser:

– Kvinner i musikkbransjen trenger ikke «ta steget frem». Kvinner har tatt steget siden tidenes morgen, skriver Pink og legger til at «kvinner eide musikken i år».