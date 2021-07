BARE HUMOR: – Dette innlegget på min Facebook er ikke ment som et tungt kulturpolitisk innlegg, men en morsom statusrapport på vei til Cannes for å feire at to norske filmer er nominert til gjeve priser, sier Abid Q. Raja - her på plass langs croisetten i Cannes - om innlegget som fikk flere norske kulturaktører til å steile. Foto: STATSRÅDSSELFIE

Abid Raja refses: − Svært umusikalsk og selvsentrert

En uttalelse på kulturminister Abid Q. Rajas private Facebook-profil setter sinnene i kok hos norske kulturaktører.

Av Stein Østbø

«Ingen skal si kulturministeren ikke blør for kulturen ass», skriver Raja i et innlegg – med smiley bak – der han klargjør penskjorta før avreise til filmfestivalen i Cannes der han skal kaste glans over Joachim Triers «Verdens verste menneske» som er med i hovedkonkurransen og Eskil Vogts «De uskyldige» som er tatt ut til sideprogrammet «Un Certain Regard».

Bildene viser også at Raja har stukket seg i fingeren og blør litt etter å ha sydd inn en knapp i skjorta.

– Svært umusikalsk og selvsentrert post, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen.

– Jeg tenkte umiddelbart at dette ville jeg overhodet ikke sett humoren i om jeg var kulturaktør som nå satt nesten konkurs eller i villrede om veien videre på grunn av avslag på- eller manglende svar på - søknader om koronastøtte. Kulturfeltet blør fortsatt, og opplever ei regjering som ikke lytter. At statsråden har stukket hull på fingeren med ei nål på vei til filmfestival i Cannes, og sier han blør for kulturen, ja det er litt flaut, faktisk, sier Trettebergstuen.

Trine Rein er en av mange kulturaktører som har reagert sterkt på kulturministerens Facebook-innlegg.

– Det er svært provoserende å se en kulturminister som formidler at han har «blødd for kulturen» i et forsøk på humoristiske poster på Facebook, at han har funnet det betimelig å bruke tiden sin på å forfatte en bok om sin egen «vonde tid» samtidig som at hele bransjen han er ansvarlig for har ligget (og ligger fortsatt) nede med brukket rygg, skriver hun i en epost til VG.

REAGERER PÅ RAJA: Trine Rein. Foto: Sandblad, Mattis

– Han opptrer som en dårlig parodi på en klovn, alltid avbildet som midtpunktet, enten hengende i en fallskjerm, ved siden av en kjent person eller i ferd med å skåre på et åpent mål. Jeg tror de fleste i kulturnæringen hadde satt pris på om han kunne overlate underholdningen til oss som lever av det, og heller søke å gjøre det bedre i jobben han er satt til som kulturminister, skriver Rein.

Musiker og programleder Nissa Nyberget går i et eget innlegg på Facebook langt i å mobilisere til et søksmål mot Raja og hans departement:

«Du skylder alle oss som er rammet av din påfuglpolitikk penger, unnskyldning og oppreisning. Ta en titt rundt i landet på gravplassene som ligger igjen etter tidenes løftebrudd i kultursektoren. Og se, det er en av oss som sitter og spiller fanfare neste gang du skal opp på et podium og dele ut en pris - for å kunne legge til rette for ukas selfie», skriver Nyberget.

Han har gitt VG tillatelse til å gjengi deler av sitt Facebook-innlegg.

ARG NISSA: Artist- og komponist-veteran Nissa Nyberget. Foto: Privat

Moldejazzens ferske festivalsjef, Mariann Bjørnelv, kaller det også «mildt sagt umusikalsk at kulturministeren mener han har blødd for kulturen».

– På vei til Cannes. Mens store deler av kulturnorge ligger med brukket rygg, permittert, konkurs, utslitt og nedslitt, i evig spenning for om man får stimuleringsmidler eller ei, mens man planlegger for å lage konserter til folket, slik Abid har bedt om, sier en oppgitt Bjørnelv til VG.

Når VG får tak i statsråden er han allerede på plass i Cannes. Han tar ingen selvkritikk.

- Det kunne ikke falt meg inn en gang at noen ville reagere med sinne på slikt humoristisk innlegg. At noen få bevisst velger å lese dette innlegget uten å se det humoristiske i det - slik nesten alle andre som har kommentert gjør - vel, det er leit at de tolker dette i verste mening. Jeg undrer meg. Har vi ikke takhøyde for noe humor lenger? Skal vi gå og vokte oss for si ett ord feil som noen få kan vri og vrenge på?

- Forstår du at setningen "Ingen skal si kulturministeren ikke blør for kulturen ass" kan provosere? Er ikke dette også politisk ladd?

- Seriøst? En må ha ekte vrangvilje for ikke å se og forstå humoren i dette når du leser innlegget i sin sammenheng og med bildene. Heldigvis har 99 prosent av de som kommenterer innlegget forstått at dette er humor og har artige kommentarer i retur. Jeg stakk meg i «bannefingern» to ganger, jeg blødde, tok bilde og la det ut sammen med skjorta jeg sydde mens håret stod til alle kanter. Vel. Til tross for kritikk fra enkelte, så ser jeg fremdeles humor i innlegget, og jeg håper de fleste andre også ser humoren, sier Raja som går til motangrep:

– Jeg er stolt over at vi i regjeringen har stilt opp med over 10 milliarder av fellesskapets midler til blant annet kompensasjons- og stimuleringsordningene for å sikre kultur, idrett og frivillighet. Takket være disse ordningene har det blitt gjennomført tusenvis av arrangementer det siste drøye året, og vi er faktisk det landet i verden som har stilt opp med mest penger på kulturfeltet. Jeg skjønner at de som får avslag av ulike årsaker på sine søknader kan bli sinte, men de kan søke og får de avslag, kan de klage og få ny behandling, sier Raja som påpeker at det kun finnes én ordning som er bedre enn Regjeringens ordninger

– Det heter «normal-tilstanden uten korona». Og heldigvis nærmer vi oss den stadig mer etter hvert som gjenåpningen fortsetter.