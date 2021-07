ALLSANG HELT PÅ GRENSEN: Sørenga-ambassadør Morgan Sulele drikker rom rett fra koppen denne uken. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ukens låter: Lorde, Willow Smith og The War On Drugs

Sommerferie til tross: Musikktoget ruller langsomt videre, med store stigninger og dype fall underveis.

Av Marius Asp

Lorde – «Stoned at the Nail Salon»

Den George Michael-parafraserende førstesingelen «Solar Power» var i beste fall en ålreit forsmak på Lordes etterlengtede tredjealbum. «Stoned at the Nail Salon» dytter forventningene ytterligere ned på jorden. Det er ikke bare tittelen som vekker assosiasjoner til Lana Del Rey – den enkle melodien og teksten («all the beautiful girls, they will fade like the roses») flyter sakte og frakoblet av gårde, uten å gjøre det store inntrykket i noen retning.

Morgan Sulele, Adrian Sellevoll & Amara – «Bacardi fra en kopp»

Det kan utvilsomt være vanskelig å tenke klart i sommervarmen. Men du skal ha lagt fra deg hjernen på temmelig permanent basis for å få noe som helst ut av «Bacardi fra en kopp», Morgan Suleles ode til de drita tyveåringene med blodskutte øyne som vises bort fra utelivet på Aker Brygge ti på halv stengetid hver helg. Det hjelper ikke at Adrian Sellevold og Amara er med – dette er barnemusikk for voksne.

The War On Drugs – «Living Proof»

Fire år har passert siden forrige plate fra Adam Granduciel og hans War On Drugs, men ulmende «Living Proof» – åpningssporet på det kommende albumet «I Don’t Live Here Anymore» – tyder på at melodiføringen og den lyriske ambivalensen fortsatt er intakt. En åpenbar referanse er Wilco anno «Sky Blue Sky» – helt ned til gitarlyden mot slutten av sangen, som åpner seg gradvis underveis.

Kurt Vile & The Violators – «Run Run Run»

Så til bandet Granduciel pleide å spille i før han fant seg selv i narkotikakrigen. Kurt Vile & The Violators «Run Run Run» er første smakebit fra Velvet Underground-hyllestplaten «I’ll Be Your Mirror», som kommer i høst, med bidrag fra blant andre Michael Stipe, St. Vincent, Iggy Pop og Sharon Van Etten. «Run Run Run» er ikke bare et sentralt spor fra bandets legendariske «bananplate» fra 1967. Den viser også hvor mye hvor mye moro som kan krystes ut av halvannen akkord – en sjanse Kurt Vile griper med begge hendene her.

Lil Nas X & Jack Harlow – «Industry Baby»

i den gjennombruddet med countryrap-fenomenet «Old Town Road» har Lil Nas X strengt tatt kun hatt én ting å bevise – at han er noe annet og mer enn en gimmick-artist. Det er fullt mulig å diskutere hvorvidt han har lyktes ordentlig med det, men «Industry Baby» er i det minste en temmelig fengende sak som gjør mye ut av sitt synthblåser-drevne utgangspunkt. «I don’t fuck bitches, I’m queer, hah» er kanskje ikke stor poesi, men det er like fullt noe forfriskende over 22-åringens ærlige tilnærming til industrien og sin rolle i den.

Willow – «Lipstick»

Det er vilt å tenke på, men det har allerede gått 11 år siden Willow Smith – trolig fortsatt best kjent som Wills datter – sjarmerte fletta (bokstavelig talt!) av verden med den uimotståelige singelen «Whip My Hair». På Willows nye album «Lately I Feel Everything» er det imidlertid mamma Jada Pinkett-Smith som fremstår som den musikalske ledestjernen – dette er hardtslående, gøyal og ikke minst overbevisende poppunk som lar hovedpersonen flekse sine betydelige muskler som vokalist.

The Weather Station – «Tried to Tell You (Piano Version)»

Kanadiske Tara Lindeman, som lager musikk under navnet The Weather Station, står med «Ignorance» bak et av årets aller sterkeste album – en vidunderlig miks av tidløs popmusikk og skarpe, dagsaktuelle tekster. Fleetwood Mac-øyeblikket på platen (som kom i februar) er utvilsomt «Tried to Tell You», som nå er ute i en nærmest meditativt vakker og helt dempet pianoversjon. Et velkomment streif av musikalsk sommerregn.