DRISTIGE BILDER: Med ujevne mellomrom legger Paulina Porizkovas ut dristige bilder av seg selv på sin instagram-konto hvor hun har 448.000 følger. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Supermodell (56) vekker oppsikt med nakenbilde

Nok en gang vekker den svensk-tsjekkiske Paulina Porizkovas oppsikt med et nakenbilde av seg selv på Instagram.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det var Aftonbladet som omtalte denne saken først.

Med ujevne mellomrom legger Porizkovas ut dristige bilder av seg selv på sin instagram-konto hvor hun har 448.000 følger. Hun var en av verdens mest berømte supermodeller på 80- og 90-tallet – og var et populært trekkplaster for Sports Illustrated i sin tid.

Denne gangen har hun tatt en naken-selfie av seg selv i badet på et hotellrom i Roma og mange av følgerne hennes er svært begeistret.

– Jeg kjedet meg – og hva annet kunne jeg gjøre? Lest en bok kanskje eller sett på italiensk TV. Men nei – det ble denne naken-selfien i stedet, skriver Paulina Porizkovas.

Og det var det ikke så mange av følgerne hennes som hadde så mye imot, skal vi tro kommentarfeltet.

– Jeg elsker å se en selvsikker kvinne som elsker sin kropp, skrev en.

NY MANN: Paulina Porizkovas er nå sammen med Aaron Sorkin, kjent manusforfatter innenfor TV og film. Dette bildet er tatt under årets Oscar-galla. Foto: Chris Pizzello-Pool/ML / AFF

– Vi burde alle hylle skjønnheten og være takknemlig for våre kropper, skriver en annen.

Men selv om hun denne gangen fikk mange positive tilbakemeldinger, har hun tidligere også fått kritikk når hun legger ut lettkledd-bilder av seg selv. Heller ikke nærbilder uten sminke faller i god jord hos alle.

– I 20-årene ble jeg hyllet fordi jeg stilte opp i undertøy. Jeg fikk masse penger for det, og alle elsket meg, forklarer hun.

Hun mener selv at hun fortsatt ser «ganske bra ut» i undertøy.

– Men jeg blir angrepet med stygge kommentarer, selvsagt ikke fra alle, men ja – det er ganske stor dose med negativt.

EKSMANN: Paulina Porizkova giftet seg med den amerikanske The Cars-vokalisten Ric Ocasek i 1989. De gikk fra hverandre våren 2019. Kort tid etter døde han. Foto: © Steven Bergman / AFF-USA.COM / AFF

Porizkova giftet seg med den amerikanske The Cars-vokalisten Ric Ocasek i 1989. De to møttes da hun spilte i The Cars musikkvideo «Drive» i 1984.

Våren 2019 gikk de hver til sitt. Senere samme år, på høsten, døde han brått av en hjertefeil. Ocasek ble 75 år.

Det var Porizkova som fant ham død i sengen. De har to sønner sammen.