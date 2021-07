SLUTT: Paulina Porizkova og Aaron Sorkin på Oscar-utdelingen i Los Angeles i april i år. Foto: Chris Pizzello / Pool AP

Supermodell Paulina Porizkova bekrefter brudd

Forholdet mellom Paulina Porizkova (55) og Aaron Sorkin (59) er over.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder den svensk-tsjekkiske modellveteranen på Instagram tirsdag, under et bilde av seg og den berømte manusforfatteren. Over bildet har hun lagt på et symbol med knust hjerte.

«Jeg er så takknemlig for å ha ham i livet mitt. Han hjalp meg med å helbredes og finne meg selv igjen. Det finnes nok virkelig ikke en bedre mann, ingen mann som er mer «god» tvers igjennom. Han er briljant, humoristisk, morsom og sex», skriver hun.

Porizkova forklarer videre at uansett hvor mye de skulle ønske at ting var annerledes, så er det som det er. Hun presiserer at hun ikke kommer til å uttale seg mer om saken.

55-åringen peker også på hensynet til privatlivet til den andre parten.

Hun forklarer at bildet hun har valgt å dele med kunngjøringen, er et paparazzi-bilde, fordi det er «ufiltrert som henne selv».

Hun og Sorkin viste seg offisielt som kjærester på Oscar-gallaen i år, der han var nominert. Da hadde ryktene om romanse svirret i flere måneder.

Sorkin var nominert i kategorien «The Trial of the Chicago 7», men vant ikke. 59-åringen er fra før kjent for TV-seriene «Presidenten», «Mollys Game»-filmene og «The Social Network». Han vant Oscar for sistnevnte i 2011.

EKSEN: Paulina Porizkova og avdøde Ric Ocasec på en premiere i 2013. Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM / AFF

Porizkova, som er blant verdens mest kjente supermodellveteraner, var i 28 år gift med The Cars-vokalisten Ric Ocasek. Ocasek døde av en hjertefeil i 2019, få måneder etter at de hadde tatt ut separasjon.

Den tidligere modellen har i det siste tatt et oppgjør med kroppskritikk. For selv om 55-åringen i sin tid var et populært trekkplaster for Sports Illustrated, får hun ofte kritikk når hun nå velger å legge ut lettkledd-bilder og bilder uten sminke.

Nylig vakte hun oppsikt med dette nakenbildet.

– Jeg antar at man ikke ser fruktbar ut lenger, og at det er en overgangsalder-greie. Og kanskje har det med å gjøre at når du plutselig ser ut som noens mamma, da er det ikke tillatt å være sexy lenger. Du får lov til å være vakker, pen, tilstedeværende, sjokkerende og overraskende. Men ikke sexy, uttalte hun i et TV-intervju tidligere i år.

