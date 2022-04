SUPERMODELL: Hailey Bieber, her på Vanity Fair-festen i Los Angeles etter Oscar-gallaen 27. mars i år.

Hailey Bieber trygler: − La meg være i fred

Hailey Bieber (25) har nådd en grense når det gjelder stygge kommentarer på nettet.

Modellen og influenceren, også kjent som kona til popstjernen Justin Bieber (28), har bedt om fred også før, men aldri så tydelig og innstendig som nå.

– Nå er tiden inne – la meg være i fred, trygler Hailey i en selfievideo på TikTok.

Hun skriver under videoen at budskapet er rettet mot «alle som dukker opp i kommentarfeltet» hver gang hun poster noe.

Hailey presiserer at hun selv ikke forstyrrer andre, men at hun holder på med sitt.

– Så la meg være i fred. Vær så snill, gjentar hun.

– Det har gått lang nok tid nå til at det rette er å la meg få ro. Jeg trygler dere. Virkelig. Dette er mitt eneste ønske, sier Hailey – og gjentar:

– La meg være i fred. Få ut gørra deres andre steder. Vær så snill, sier hun mot slutten av videoen.

Hailey har 8,1 millioner følgere på TikTok. Etter 20 timer har posten fått 2,5 millioner likerklikk og over 42.000 kommentarer.

ange støtter og heier på Hailey, men et stort antall følgere bruker også denne anledningen til å bringe opp Justin Biebers tidligere kjæreste, Selena Gomez (29), samt utbrodere sin misnøye med Hailey.

Helt siden Justin og Hailey giftet seg i 2018, har paret måttet tåle mye hets i sosiale medier fra fans som er skuffet over at det ikke ble Justin og Selena.

STJERNEPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på Grammy Awards i Los Angeles 3. april.

Justin Bieber har mer enn én gang gått ut og bedt fansen om å la kona få fred. Om ikke det er Selena som er tema i de mindre hyggelige kommentarene, er Hailey også gjentatte ganger utsatt for spekulasjoner om at Justin ikke behandler henne pent – eller at hun er hemmelig gravid.

Hailey selv har vært åpen om at sosiale medier i perioder gir henne angst, og at det å bli sammenlignet med andre, er veldig vanskelig.

I forrige måned valgte modellen å gå ut og innvie omverdenen i en akutt sykehusinnleggelse på grunn av en liten blodpropp i hjernen.