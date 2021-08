Vida Lill Berge var med i sesong 2 av TV 2-programmet «Kompani Lauritzen» i 2021. Foto: Matti Bernitz

Vida Lill Berge avslører forlovelse: − Er fortsatt i lykkerus

Tidligere «Paradise Hotel»-vinner og P5-profil Vida Lill Berge (30) er forlovet.

Av Oda Elise Svelstad

Det avslører hun på sin Instagramprofil.

«Ikke skjedd no spess i sommer egentlig. Har bare spist, bada, chilla, lest bok og tatt 110 bilder av hånda mi», skriver hun på Instagram, hvor hun stolt viser frem en skinnende diamant på fingeren sin.

Dagbladet var først ute med å omtale nyheten.

Overfor Dagbladet forteller hun at kjæresten Bendik gikk ned på ett kne og fridde på tampen av sommerferien mot slutten av juni.

– Jeg ble rørt til tårer. Som mange andre har jeg mast som en kråke i mange år på å bli forlovet. Jeg trodde egentlig ikke at han skulle bukke under for presset. Men jeg har mast i hvert fall i fem år. Jeg ble veldig glad, for jeg synes det er stort å bli forlovet. Det føles voksent, sier hun.

– Skal være en stor kjærlighetsfest

Til VG beskriver hun hvordan det er å være forlovet:

– Det føles helt fantastisk, og jeg er fortsatt i lykkerus!, skriver hun på tekstmelding til VG.

Hun forteller at hun ønsker seg et bryllup i Hardanger. Grunnen til det er at faren hennes er derfra, og hun har feriert i Kvam siden hun var en liten jente.

– Så drømmebryllupet er «typ» brudeferden i Hardanger. Det skal være en stor kjærlighetsfest med alle vi er glad i: dans og fri bar!

Radioprofilen har vært kjæreste med samboeren Bendik (32) i åtte år. Nå står altså bryllup for tur.

Bryllupet er planlagt i 2023.

30-åringen ble et kjent ansikt etter å ha vært med på Paradise Hotel i 2013.

Etter det jobbet hun som programleder for «Norske Tilstander» sammen med Adelina Ibishi i radiokanalen P3.

Nå jobber hun i radiokanalen P5.