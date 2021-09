IMPONERTE: Bjørn Tomren tok en sjanse med «Eg er framand», men lyktes ifølge VGs anmelder.

VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt: − Nesten ikke til å tro

Lørdag var det «norsk på norsk» i Stjernekamp. Nå venter vi på å få vite hvem som ryker ut.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bjørn Tomren og Fredrik Domaas imponerte VGs anmelder mest i tredje program av «Stjernekamp», som hadde norsk på norsk som tema.

«Nesten ikke til å tro», skriver anmelder Marius Asp om Tomrens «Eg er framand».

«En helt egen identitet», mener Marius Asp om Domaas’ fremføring av «Den finaste eg veit» fra Hellbillies.

Ellers var det en kveld på det jevne – de sju andre fikk enten tre eller fire på terningen.

Anna-Lisa Kumoji sto for kveldens mest følsomme øyeblikk, da hun fremførte «Jeg glemmer deg aldri» til minne om sin bror, som døde for to år siden.

– I går var verdensdagen for forebygging av selvmord. I dag lurer jeg på om du reddet liv. Det du gjorde nå, er større enn deg selv, sa gjestedommer Maria Mena etterpå.

Nå gjenstår det kun å se hvem som ryker ut og gir Chand Torsvik selskap på sidelinjen i neste runde.

Neste lørdag er det kun åtte deltakere igjen. Da er temaet opera.