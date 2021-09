VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt: − Helt egen identitet

Lørdag er det «norsk på norsk» i Stjernekamp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Temaet denne uken er «norsk på norsk» og gjestedommere er Maria Mena og Christine Dancke.

Heidi Ruud Ellingsen sto for kveldens første gåsehudøyeblikk, mener VGs anmelder Marius Asp.

Anna-Lisa Kumoji fikk Maria Menas tårekanaler til å åpne seg med «Jeg glemmer deg aldri», som hun sang for sin bror, som døde for to år siden.

– I går var verdensdagen for forebygging av selvmord. I dag lurer jeg på om du reddet liv. Det du gjorde nå, er større enn deg selv, sa Mena etterpå.

Nå runder Bjørn Tomren av kveldens sending med «Eg er framand».

Som vanlig serverer vi terningkast etter hver opptreden – og du kan også felle din dom ved å legge inn terningkast.

Ni konkurrenter gjenstår i «Stjernekamp»: Carina Dahl, Fredrik Domaas, Anna-Lisa Kumoji, Bjørn Tomren, Jorun Stiansen, Heidi Ruud Ellingsen, Marius Roth Christensen, Kevin Mbugua og Alexander Rotan.

Tomren bergtok oss i første program, da artistene valgte sjanger selv. Hans tolkning av Hank Williams’ «Long Gone Lonesome Blues» ble belønnet med sekser av VG og femmer av folket. Uken etter var temaet stadionrock og da måtte han nøye seg med toer fra VG.

Den tidligere «Stjernekamp»-koristen Anna-Lisa Kumoji er kanskje den som har imponert mest så langt, med henholdsvis fem og seks på VGs terning og to femmere fra folket.

Neste lørdag er temaet opera.