Heltidsstudent og youtuber Erling Stenbråten (22) drømmer om å leve av YouTube-kanalen. Håvar Bremer Av Publisert 25. september, kl. 14:11

22-åringen startet med gaming, men det endret seg da han fikk en ny lidenskap. Etter mye jobb og utallige videoer har kanalen hans vokst seg stor.

Student har laget over 1200 videoer

Stenbråten bor i Sogndal sammen med kjæresten Vilde Susann Asheim.

Som bachelorstudent på tredje året har 22-åringen fra Halden nok å henge fingrene i. YouTube-kanalen med 45.000 følgere og Instagram-kontoen 22.000 følgere må oppdateres jevnlig, ved siden av skolen.

– Det er ikke lenge igjen nå. Snart skal jeg tilbake til Østlandet, sier han og sikter til idrettsstudiene i Sogndal, der han bor sammen med kjæresten.

– YouTube er ingen fulltidsjobb, det er en hobby. Jeg styrer det akkurat som jeg vil. Det er ingen krav til tidsfrister, ikke noe stress og press, sier Stenbråten.

I 2010 var det spilling og Minecraft som gjaldt. To år senere startet han opp «QualityMuffin».

Motor

– Da jeg ble 16 og fikk mopedsertifikatet, begynte jeg å lage såkalte «motovlogs» der jeg kjørte rundt på Tempoen min (mopeden min). Dette utviklet seg etter hvert som jeg ble eldre, og det gikk fra moped til mellomtung. Som mellomtung motorsykkel hadde jeg en Husqvarna supermotard, og senere kjøpte jeg en KTM EXC 450, forteller han ivrig.

Videoene han lager inneholder alt fra hobbykjøring, prøvekjøring, stunts og motocross. Det ligger en god del jobb bak hver og en av filmene.

Høy produksjon

– Hvor mange videoer har du laget?

– Det er ganske mange, sier han mens han går inn på kanalen sin for å sjekke.

– 1290 videoer. Det er noen timer med jobb, sier han med et smil.

Stenbråten klarer å treffe mange innenfor et smalt område. Drømmen er å leve av hobbyen. Men generelt er nisjene i Norge små. Hadde han hatt den samme kontoen i USA, eller Sverige, kunne han trolig tjent store penger.

– Det kan gå i Norge hvis man også klarer å få sponsorer som gir pengestøtte. Men da må man jobbe hardt, for det er et lite marked.

Regler

– I USA er nisjene enorme, også i Sverige er det større. De er mye mildere på det med bakhjul, så man kan legge ut omtrent hva som helst uten å komme i trøbbel. Det samme i USA.

Hvis man stunter på vanlige veier, treffer videoene et større publikum, forklarer 22-åringen

– Det er full bajaskjøring, og det går det ikke an å gjøre i Norge.

Selv om reglene i Norge setter en stopper for at kanalen kunne vært mye større, synes han det er riktig.

– Jeg har vært 18 år og kjørt på bakhjulet på veien selv, men det lønner seg ikke i lengden. Det er en ganske god bot og tap av førerkortet. Det er trafikkfarlig.

Inntekt

Han har flere sponsorer, men slår fast at lommeboken ikke blir veldig tykk av tiden av bruker på kanalen.

– De sponsorene jeg har gir meg deler, også har jeg fått lånt meg en splitter ny crossykkel fra Alf Graarud Motor i Sarpsborg. Sponsorene gjør det lettere å prøve seg frem og holde syklene ved like.

Mistet følgere

Han legger kun ut norsk innhold på YouTube. Han har prøvd seg med et par videoer på engelsk, men det slo ikke an. Han la også ut et par gamingvideoer for en stund siden, men da mistet han følgere.

Nå holder han seg på ett spor. Videoene lages med et GoPro-kamera på hjelmen og en mic.

– Det er bare å kjøre på og filme masse, og deretter redigere det ned til kun de beste øyeblikkene fra kjøreturen, eller eventuelt at man kjører rundt og snakker om diverse interessante temaer som følgerne har lyst til å høre mer om.

Unge ser på YouTube

En undersøkelse fra 2020 fra Medietilsynet viste at 95 prosent av 9-18-åringene bruker YouTube.

Det anslås at videogiganten har to milliarder brukere verden over. 42,9 at alle som har tilgang til nettet bruker YouTube hver måned, skriver backlinko.com.