RAPPER: KSI opptrådte på Reading-festivalen 29. august 2021.

KSI sier han kun har tjent 36.000 på TikTok

Artisten og youtuberen KSI (28) har ni millioner følgere på TikTok, men sier selv han kun har tjent 36.000 kroner på plattformen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Britiske Olajide Olayinka Williams «JJ» Olatunji, kjent som KSI, er en internasjonal influencer med 39 millioner følgere på sine to YouTube-kanaler og elleve millioner følgere på Instagram.

På TikTok har han 9,2 millioner følgere og 71 millioner likerklikk. KSI har også slått seg opp som rapper og prøver seg som showbokser.

Nylig var han på Sidemen-podkasten «Sidecast» hvor han ifølge Dexerto snakket om hvor mye, eller rettere sagt hvor lite, han har tjent på TikTok.

KONSERT: KSI på Wembley Arena i London i februar i år.

– 9,2 millioner følgere, 70 millioner likerklikk ... kanskje over 200 millioner visninger. Gjett hvor mye jeg har tjent? spurte KSI.

Etter at Sidemen-kollegene hadde gjettet på flere summer, sa han at han hadde tjent 3000 pund, eller rundt 36.000 norske kroner på plattformen.

– 3000 pund for det antallet klikk han får?

– Det er galskap, sa med-vertene på podkasten.

Også youtuber MrBeast, Jimmy Donaldson, har snakket om hvor lite han tjener på TikTok. I januar sa han at han bare hadde tjent 14.910 dollar, til tross for at han hadde over en milliard visninger.