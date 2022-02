BETENT: Kanye West og Pete Davidson.

Kanye West tordner mot Pete Davidson

Rapper Kanye West er rasende på Kim Kardashians nye kjæreste.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kanye West (44), eller Ye – som han nå kaller seg, demonstrerte for sine 12,5 millioner følgere på Instagram i helgen at han er fly forbannet på sin fraseparerte kones nye flamme.

Kim Kardashian (41) og «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (28) har vært et par i noen måneder, men Kanye vil ikke skilles.

Kanye West: – Hun er fortsatt kona mi

Nylig bekreftet Davidson i et TV-intervju at han og Kardashian er sammen. West på sin side, ser rødt.

Søndag delte rapperen flere skjermbilder og poster som senere ble slettet.

TIRADE: Flere av disse postene er nå slettet. Kanye har siden dette skjermbildet ble tatt søndag kveld, fått nesten én million nye følgere.

Kanye skrev med store bokstaver under et bilde at Davidson aldri kommer til å få møte hans og Kims fire barn.

I en rekke poster som siden er slettet, skrev også Kanye lite flatterende om Pete. Han delte flere bilder og brukte ord som «dickhead».

NYTT PAR: Kim Kardashian og Pete Davidson i Los Angeles i november i fjor.

En rekke andre kjendiser ble dratt inn i form av tekst og bilder, deriblant Hillary Clinton (74), Machine Gun Kelly (31) og Taylor Swift (32). Kanye lagde også fiktive kinoplakater med ham og Pete som kampmotstandere i hovedrollene.

Han har beholdt ett bilde, som viser at han «trendet» på topp i sosiale medier, til og med over Super Bowl:

Kanye skriver at det var ikke for å trende over fotballfesten at han bestemte å «kjempe for familien sin».

«Men det skjedde. Super Bowl fører familier sammen», skriver 44-åringen og oppfordrer alle til å verdsette sine kjære.

For å forsikre alle følgerne om at det var han selv som skrev, og ikke noen andre, delte Kanye også et bilde av seg selv med en håndskrevet og datert lapp:

«Min konto er ikke hacket.»

Kim meldte selv på Instagram tidligere denne måneden at hun er lei av eksmannens «konstante angrep på henne» i sosiale medier.

Det hører med til sjeldenhetene at realitydronningen kommenterer turbulensen rundt Kanye West. Unntaksvis har hun gått ut og forsvart ham – mens de fortsatt var gift.

Da Kanye i 2020 pepret på Twitter om at han hadde forsøkt å skille seg fra kona, gikk hun ut og ba omverdenen om forståelse for ektemannens bipolare lidelse.

«De som står Kanye nær kjenner hjertet hans, og forstår at ordene hans ikke alltid henger sammen med intensjonene han har», meldte Kim den gangen.

Siden har altså ekteskapet tatt slutt, og Kim selv søkte om skilsmisse i februar i fjor. I rettspapirene står det at hun flere ganger har forsøkt å få ektemannen til å gå med på skilsmisse, men at han «ikke har respondert». Kanye på sin side har gått ut flere ganger offentlig å uttrykt at han ønsker gjenforening.

Under en konsert før jul tryglet han Kim å komme tilbake til ham.

Til tross for Kanyes kjærlighetssorg har det vakt oppsikt at han åpenlyst svermer for andre kvinner, som Julia Fox (31) og nå nylig Chaney Jones (24). Amerikanske medier omtaler sistnevnte som en tro kopi av Kim Kardashian.