Ukens låter: Astrid S & Dagny, Bon Iver og Sam Fender

... samt en måtelig morsom julesang signert Jimmy Fallon, Ariana Grande og Megan Thee Stallion: Her er lydsporet til tredje helg i advent.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Khruangbin & Leon Bridges – «B-Side»

Etter å ha oppnådd suksess med samarbeidet «Texas Sun» i fjor, er den psykedeliske hipsterfunk-trioen Khruangbin og soulsangeren Leon Bridges tilbake med påfyll. EP-en «Texas Moon» slippes 18. februar, og etter smakebiten «B-Side» å dømme, er det bare å rydde plass i kalenderen: Dette er et hypnotisk, saktebrennende og ikke så rent lite sexy stykke soulfunk som lykkes tilsynelatende uten å prøve.

Mall Girl – «Bachtap»

Den norske indie-kvartetten Mall Girl kaller selv musikken sin «mattepop», men uttrykket deres byr på atskillig mer glede og kontrollert galskap enn en såpass streng betegnelse skulle tilsi. Tidligere i høst kom den flotte singelen «Bubbly Cool Drink», og den like deler kantete og innsmigrende oppfølgeren «Bachtap» – som kanskje eller kanskje ikke refererer til Iver Armand Tandsethers gitararbeid gjennom låten – løfter forventningene til et kommende album ytterligere til himmels.

Sam Fender & Holly Humberstone – «Seventeen Going Under (Acoustic)»

Den britiske Bruce Springsteen-disippelen Sam Fender gikk til topps på hjemlandets albumliste med debuten «Hypersonic Missiles» i 2018, og 27-åringen gjentok bragden i høst med oppfølgeren «Seventeen Going Under». Det er tittelsporet derfra som kommer i ny drakt her, med vokalhjelp fra stjerneskuddet Holly Humberstone og akustisk gitar i ryggen. Det låter nøyaktig like pent og kjedelig som forventet. Mens vi (forgjeves) venter på at daffe kassegitarduetter skal bli forbudt ved lov: Sjekk heller ut den overlegne originalen.

Astrid S & Dagny – «Pretty»

Astrid Smeplass og Dagny Norvoll Sandvik slår sine pjalter sammen med «Pretty», som er å finne på soundtracket til den romantiske Hollywood-komedien «The Hating Game». Låten er skrevet i samarbeid med og produsert av Donkeyboy-avleggeren Rat City, og resultatet er elegant, boblende, svalt og svært vanskelig å mislike. All Saints-klassikeren «Pure Shores» er en opplagt referanse, og selv om duoen kanskje ikke når helt opp til de samme høydene, er dette en gledelig retning for alle involverte.

Bon Iver – «Second Nature»

Mer filmmusikk, denne gangen fra den satiriske dommedagskomedien «Don’t Look Up» med Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence og Meryl Streep i hovedrollene. Til tross for noen velplasserte lyriske skruballer underveis – «When’s that rapture/ will there be merch?» – representerer den gospel-dunstende «Second Nature» Bon Iver på sitt mest tilgjengelige og ektefølte. Ikke det verste lydsporet til den nært forestående apokalypsen, med andre ord.

Jimmy Fallon, Ariana Grande & Megan Thee Stallion – «It Was A ... (Masked Christmas)»

LOL, det er jul. Ikke bare er Smestad-radarparet Tina & Bettina på nytt aktuelle med det hormonelle eposet «Nå fingres julen inn» – talkshow-verten Jimmy Fallon prøver også å massere smilemusklene våre med sin skildring av julefeiring i pandemiens tidsalder. Det lykkes han bare måtelig med. Tempoet og vibben legger seg tett opptil «Last Christmas», men at den joviale TV-nissens medhjelpere Ariana Grande og Megan Thee Stallion ikke får boltre seg over et langt større rom her, er pussig. Eller wet ass pussig, for å parafrasere sistnevnte.

Thundercat, Louis Cole & Genevieve Artadi – «Satellite»

Los Angeles-bassisten Stephen Lee «Thundercat» Bruner er en pussig skrue: Han har spilt med alle fra thrash-legendene i Suicidal Tendencies til Kendrick Lamar, og har med stort hell hentet inn softrock-helter som Kenny Loggins og Michael McDonald som vokalister på sine egne låter. Musikken hans kan beskrives som drømsk og abstrakt r & b som på sitt eget skakke vis føles helt logisk, og det gjelder i aller høyeste grad også «Satellite» – en duvende og vakker sak hentet fra HBO-serien «Insecure» som går i oppløsning på deiligst mulig vis mot slutten.