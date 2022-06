Sondre Justad om sorgen i kirken: − Sammensatt

I et innlegg på Instagram skriver Justad (31) om hva han kjente på under søndagens sørgesamvær i Oslo Domkirke.

En dypt preget Justad sang søndag i Oslo Domkirke. Under fremførelsen av låten «Ikke Som De Andre» slet han med å bevare fatningen.

31-åringen brast i gråt og måtte stoppe lenge før han klarte å fortsette.

Søndag inviterte kirken til sørgesamvær i Oslo Domkirke etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Representanter fra kongehuset og regjeringen var alle til stede for å vise sin støtte.

Artisten forteller også åpent om sorgen han kjente på i kirken:

«Sorgen æ kjente på i kirka søndag va sammensatt. Den handla om tapan, de skadde, de som kjente det på kroppen den natta, frykten for at noen æ kjente va i området, min egen drakamp og alle de som ikke har kommet like langt ennu. De som ikke klar å vær tru mot det de kjenn og som står i det akkurat nu.

Justad, som selv er åpent bifil, skriver at han har slitt med sin egen legning, og ikke hatt lyst til å kjenne en dragning mot gutter.

«Men kjærligheta vil alltid gjøre alt den kan for å treng sæ gjennom».

Håper vi kan komme styrket ut av det

Han legger vekt på at vi må huske på at de fleste er støttende og forstår at kjærlighet er kjærlighet.

«Vi har kommet ekstremt lang og æ håpa virkelig vi på sikt kan kom styrket ut av det <3»

VG har vært i kontakt med Justad sitt management, som sier at artisten ikke har noen kommentar utover Instagram-innlegget.