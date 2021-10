TURNERTE MED UNDERSKUDD: Vidar Villa (i midten) tok sjansen på å turnere etter oppfordringer fra kulturminister Abid Raja om å arrangere. Etter avslag og sene svar på søknader om kompensasjonsstøtte ble det millionunderskudd for han og selskapet til manager Chris Collings (til høyre). Til venstre står Villas gitarist, Jonas Thomassen.

Taper millioner etter avslag i Kulturrådet

Samme dag som Vidar Villa startet årets turné, kom avslaget fra Kulturrådet om coronastøtte. Det koster dyrt.

Av Stein Østbø

– Dette setter selskapet i en vanskelig situasjon. Vi trodde på kulturministerens løfter om å arrangere og begynte å planlegge i fjor høst. Nå er vi flere millioner i underskudd, sier Villas manager, Chris Collings i Collings Productions.

I over tre måneder etter turnéslutt ventet han forgjeves på avklaring. For to uker siden ble klage på avslaget sendt til Klagenemnda.

– Sett i ettertid føles det nesten som om vi har blitt straffet for å jobbe i stedet for å gå arbeidsledig, sier Collings.

VG har i løpet av pandemien fått innspill på svært mange klager på Kulturrådets behandling av Regjeringens kompensasjons- og stimuleringsordninger det siste halvannet året.

Kritikken dreier seg spesielt rundt to ting:

Ekstremt sen saksbehandling

Inkonsekvens og endringer i vilkårene for tilskudd

Kulturrådet blir nå kraftig irettesatt av aktører fra norsk kulturliv som det siste halvannet året har levd på kanten av sin eksistens. Flere av dem har kontaktet advokat i kampen mot kulturrådet.

Lørdag skrev VG om Heine Strømme som ble nektet coronastøtte til sin oktoberfest, mens syv andre oktoberfester har fått.

Chris Collings er blant dem som har vært mest kritisk til Kulturrådets opptreden, og det har ikke tatt slutt etter sommerens avslag.

– Det var ikke mulig å sende inn søknader for sommeren før 31. mai. Da hadde sommerturneen allerede vært planlagt og utsolgt i mange måneder, sier Collings om avslaget som kom samme dag som turnéstarten den 29. juni.

– Det føltes som et slag i ansiktet. Totalt 22 personer har vært i crewet for sommerturneen. Vi har måttet ta opp lån i banken for å klare å betale alle lønninger, og sitter nå igjen med gjeld. Det føles mildt sagt bittert etter å ha brukt ett år på å forberede en stor turné, der Kulturministeren underveis oppfordret bransjen til å planlegge kulturarrangement, sier Collings.

Han mener Kulturrådet gambler med arbeidsplassene deres. I fjor sommer opplevde han at enkeltkonserter på Vidar Villas turné fikk støtte, mens andre konserter fikk avslag.

– Det fremstår som et helt vilkårlig lotteri hvem som får og ikke får støtte. De (Kulturrådet, red.anm.) baserer et avslag til en arrangør på en vurdering om hvorvidt artist har «fått nok støtte» eller søker har «sendt for mange søknader». Dette er kriterier som ikke ble nevnt da sommeren 2021 ble planlagt, sier han.

Også Collings er oppgitt over tiden det tar å få svar fra Kulturrådet.

– Det har tatt altfor lang tid å få svar på søknader fra Kulturrådet, og det har ikke blitt gitt noen tydelig info om hvilke kriterier som gjelder. Kulturrådet sin måte å håndtere dette på har vært en hån mot hele bransjen, sier Chris Collings.

Også Collings’ advokat, Ole Tokvam i Bing Hodneland, skriver i sin klage til Klagenemnda at «det bemerkes fra denne side at Kulturrådet synes å ha liten forståelse for hvordan en konsertturné kommer i stand».

Seniorrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, minner om at de «har jobbet med støtteordninger for konserter og turneer i mange år og har god kjennskap til også denne delen av sektoren».

– Men det er ikke slik at en artist som søker om midler til en lang turné har krav på å få innvilget hele beløpet. Villa Music har totalt søkt om 10 millioner kroner over stimuleringsordningen og fått nesten 6. De har ikke kunnet søke om kompensasjonsmidler siden selskapet først ble startet opp sommeren 2020, skriver Hansen i en e-post.

– Rundt 60 prosent av stimuleringsmidlene for 2021 har gått til konserter og festivaler, og i tillegg til å sikre en sjangerbredde må vi også sørge for at arrangementene vi gir støtte til er jevnt fordelt over hele landet. Derfor er det mange eksempler på artister som har fått støtte til en del arrangementer, men ikke til andre, skriver han.

Sene svar fra Kulturrådet vet artist og skuespiller Magnus Wærness personlig mye om. I fjor postet han et innlegg på Facebook der han fortalte at han hadde fått avslag på kompensasjonssøknaden sin fordi han hadde fått midler fra stimuleringsordningen.

Den hadde han imidlertid aldri søkt på.

Feilen ble rettet fra Kulturrådets side, men:

NEDTUR: Magnus Wærness ventet så lenge på svar fra Kulturrådet at han måtte avlyse juleshowet som skulle bli hans retur til scenen etter lengre tids kreftsykdom.

– Jeg måtte avlyse juleshowet i kulturhuset, fordi svaret kom for sent, til tross for å ha vært i kontakt med Kulturrådet gjentatte ganger, forteller han om Kulturrådets respons.

Motvillig legger han til at juleshowet i 2020 «skulle være returen min til kulturhuset etter flere års kreftbehandling», slik at det svei litt ekstra.

– Samtidig så jeg jo at andre som hadde søkt etter meg fikk innvilget, men skjønte fort at det hadde like mye med nettverk å gjøre som noe annet. Jeg er jo alltid glad på vegne av alle kolleger som får gjennomføre show, men det blir jo litt bittert uansett – så ærlig må jeg jo nesten få være, sier Magnus Wærness.

Ærlig var også Bjørn Eidsvåg da han i oktober i fjor gledestrålende skrev på Facebook at han hadde fått støtte dagen etter at søknaden var sendt.

Så heldig er det ikke alle som er, nesten ingen.

Arif og Stig Brenner er to av dem som har ventet i nesten et halvannet år. Da VG møtte Arif på Kjerringøy i sommer i forbindelse med innspillingen av den kommende sesongen av «Hver gang vi møtes», ristet han på hodet på spørsmål om han har fått respons på sin klage til søknaden som ble avvist for ganske nøyaktig ett år siden.

– Vi er midt i klageprosessen, det tar tid, det der. Det er veldig synd at det skal ta så lang tid, men vi får smøre oss med tålmodighet, antar jeg, sa Arif.

Knut Harald Pleym ved Drammen Scener har siden mai i år ventet på svar på en klage om avslag på innsynsbegjæring i Kulturrådets saksbehandling. Ved utgangen av oktober har Pleym - som også har engasjert advokat - ennå ikke hørt noe.

Han mener at mye frustrasjon i bransjen kunne ha vært unngått med mer dialog.

– Men det har ikke vært noen dialog. I stedet blir man møtt med det som oppleves som arroganse og inkompetanse fra et kulturråd som åpenbart fikk en oppgave de ikke var rigget for, sier han;

- Det er innspill som ikke blir hørt, kriterier som endres underveis, vi kommer aldri direkte til saksbehandler og supportfunksjonen kjenner ikke godt nok til forskriften. I det hele tatt har Kulturrådet avslørt en mangel på kunnskap om hvordan bransjen vår fungerer, mener Knut Harald Pleym.

– Vi ser at enkelte som har fått avslag eller avkortinger skylder på Kulturrådets kompetanse, men slik er det nok ikke. Vi fatter vedtak etter forskriftene, og har utstrakt dialog i forbindelse med saksbehandlingen. Men det er naturligvis lov å være uenig i vedtakene vi gjør, sier Kulturrådets Thomas Hansen.